रायपुर

Raipur News: टाटीबंध से भनपुरी के बीच बनेगा तीन नया ओवरब्रिज, दो लाख से अधिक लोगों को होगा फायदा

Raipur News: टाटीबंध चौक से भनपुरी चौक के बीच रिंग रोड नंबर 2 पर तीन ओवरब्रिज बनाने का टेंडर फाइनल हो गया है। परंतु अभी बिजली के खंभे और मेन पाइप लाइन शिटिंग बड़ी बाधा है।

रायपुर

Love Sonkar

Sep 22, 2025

Raipur News: टाटीबंध से भनपुरी के बीच बनेगा तीन नया ओवरब्रिज, दो लाख से अधिक लोगों को होगा फायदा

Raipur News: राज्य बनने के 25 सालों के सफर में शहर की सड़कों पर जिस तेजी से ट्रैफिक बढ़ा है, उस लिहाज से कई सड़कों और नए ओवरब्रिज निर्माण होने से लोगों की आवाजाही आसान होगी। ऐसे कई प्रोजेक्ट फाइलों में हैं। मुय पंडरी रोड पर ओवरब्रिज बनाने का प्लॉन अभी फाइलों में सीमित है।

शहर के बीच आ चुकी टाटीबंध चौक से भनपुरी चौक के बीच रिंग रोड नंबर 2 पर तीन ओवरब्रिज बनाने का टेंडर फाइनल हो गया है। परंतु अभी बिजली के खंभे और मेन पाइप लाइन शिटिंग बड़ी बाधा है। इसके लिए बिजली कंपनी और नगर निगम को पत्र भेजा गया है।

50 साल की आबादी को देखते हुए नई सड़कें और लाईओवर निर्माण से राजधानी फर्राटे भरने लगेगी। हमेशा ट्रैफिक जाम और दुर्घटना के खतरे से बड़ी राहत मिल सकती है। इसी प्लॉन पर शहर के आउटर से भारतमाला सड़क प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम और महाराष्ट्र को जोड़ते हुए तैयार हो रहा है। 464 किमी लंबी यह सड़क ट्रैफिक मूवमेंट के साथ ट्रांसपोर्टेशन को काफी गति मिलेगी। वहीं रायपुर-बलौदाबाजार मुय मार्ग पर भी ट्रैफिक लगातार तेजी से बढ़ा है। परंतु यह मुय सड़क अभी केवल 60 फीट चौड़ी है, जिसे बढ़ाकर 110 फीट चौड़ी करने का प्लॉन है। इस प्रोजेक्ट पर एनएचएआई को काम करना है, लेकिन इस रास्ते अभी भूअर्जन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।

चार ओवरब्रिज और नई सड़कों से मिलेगी राहत

भारी वाहन शहर के बाहर से निकलने लगे तो अंदर की सड़कों पर ट्रैफिक दबाव कम हो जाएगा। वीआईपी रोड के बीच सेंटर लेन को वनवे करके आवाजाही सुगम बनाने का प्रयास आगे बढ़ा है। इसी रोड पर एयरपोर्ट से जोड़ते हुए एक्सप्रेस-वे सड़क के बीच एक एलिवेटेड ब्रिज निर्माण प्रस्तावित है। यह सड़क साढ़े 3 किमी टेमरी तक 6 लेन बनने से पुराने रायपुर और नवा रायपुर के बीच आवाजाही में बड़ी सुविधा होगी।

भनपुरी-लाभांडी बाइपास कॉरिडोर बनेगा: चंदनीडीह से अमलेश्वर-सेजबहार होते हुए फुंडहर तक 6 लेन रोड प्रस्तावित है। इसका निर्माण होगा, तो भिलाई-दुर्ग से आने वालों को एयरपोर्ट पहुंचना आसान होगा। खारुन नदी में 19 83 में बना ओवरब्रिज संकरा पड़ने लगा है। क्योंकि दुर्ग-पाटन तरफ का ज्यादा ट्रैफिक इसी रास्ते से राजधानी पहुंचता है। इसलिए नया ओवरब्रिज और एक चौड़ी सड़क रायपुरा अंडरब्रिज के पास सीधे लगेगी।

शहर का यह प्वाइंट ट्रैफिक डायवर्ट के लिए काफी सुविधाजनक होगा। एक नया एक्सप्रेस-वे भी प्रस्तावित है, जो डब्ल्यूआरएस-मोवा-कचना होते हुए 4 लेन सड़क जोरा लाभांडी तक बनेगी। यह मार्ग सड्ढू प्रयास हॉस्टल से उरकुरा स्टेशन से भनपुरी के पास बिलासपुर मुय सड़क को जोड़ेगा। इससे शहर के अंदर आने वाला ट्रैफिक डायवर्ट होकर सीधे महासमुंद रोड में मिलेगा।

राज्य शासन की मंशा के अनुरूप राजधानी में कई बड़े प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। टाटीबंध चौक से भनपुरी के बीच तीन ओवरब्रिज का निर्माण कराने टेंडर फाइनल हो गया है। अंडरग्राउंड मेन पाइप लाइन और बिजली खंभे शिट होने पर निर्माण में तेजी आएगी।

एसके कोरी, मुय अभियंता ब्रिज, पीडब्ल्यूडी

यहां बनेंगे ओवरब्रिज

  • रिंग रोड-2 पर भनपुरी -सरोना -बंगाली होटल चौक और हीरापुर चौक में ओवरब्रिज

-महावीर नगर चौक -तेलीबांधा चौक से अग्रसेनधाम जाने वाले चौक तक लाईओवर

-वीआईपी रोड पर एयरपोर्ट चौक से टेमरी रोड पर ऐलिवेटेड ब्रिज

cg news

Published on:

22 Sept 2025 02:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: टाटीबंध से भनपुरी के बीच बनेगा तीन नया ओवरब्रिज, दो लाख से अधिक लोगों को होगा फायदा

