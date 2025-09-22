Raipur News: टाटीबंध से भनपुरी के बीच बनेगा तीन नया ओवरब्रिज, दो लाख से अधिक लोगों को होगा फायदा

50 साल की आबादी को देखते हुए नई सड़कें और लाईओवर निर्माण से राजधानी फर्राटे भरने लगेगी। हमेशा ट्रैफिक जाम और दुर्घटना के खतरे से बड़ी राहत मिल सकती है। इसी प्लॉन पर शहर के आउटर से भारतमाला सड़क प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम और महाराष्ट्र को जोड़ते हुए तैयार हो रहा है। 464 किमी लंबी यह सड़क ट्रैफिक मूवमेंट के साथ ट्रांसपोर्टेशन को काफी गति मिलेगी। वहीं रायपुर-बलौदाबाजार मुय मार्ग पर भी ट्रैफिक लगातार तेजी से बढ़ा है। परंतु यह मुय सड़क अभी केवल 60 फीट चौड़ी है, जिसे बढ़ाकर 110 फीट चौड़ी करने का प्लॉन है। इस प्रोजेक्ट पर एनएचएआई को काम करना है, लेकिन इस रास्ते अभी भूअर्जन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।