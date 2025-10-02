CG News:1 नवंबर को खुलेंगे टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान, वन विभाग ने लिया निर्णय

लेकिन, बारिश के कारण जंगल के अंदरूनी इलाकों में पानी भरने, रास्तों के खराब होने के कारण बफर इलाके में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइन अरुण कुमार पांडेय ने बताया कि सभी डीएफओ और टाइगर रिजर्व के अधिकारियों से की जानकारी मांगी गई है। साथ ही इस बार 2 अक्टूबर से नहीं खोलने का निर्णय लिया गया है।