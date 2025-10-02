CG News:1 नवंबर को खुलेंगे टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान, वन विभाग ने लिया निर्णय

टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान (Photo Patrika)
CG News: प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व, 11 अभयारण्य और 3 राष्ट्रीय उद्यान के दरवाजे 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोेले जाएंगे। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए वन विभाग द्वारा इसका निर्णय लिया गया है। उक्त सभी को मानसूनी सीजन और वन्य प्राणियों के प्रजननकाल को देखते हुए 30 जून को बंद किया गया था।
लेकिन, बारिश के कारण जंगल के अंदरूनी इलाकों में पानी भरने, रास्तों के खराब होने के कारण बफर इलाके में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइन अरुण कुमार पांडेय ने बताया कि सभी डीएफओ और टाइगर रिजर्व के अधिकारियों से की जानकारी मांगी गई है। साथ ही इस बार 2 अक्टूबर से नहीं खोलने का निर्णय लिया गया है।
