Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

अगले कुछ दिनों में बदले जाएंगे कई जिलों के कलेक्टर, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल के संकेत

Transfer News: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि अगले कुछ दिनों में यानी नवंबर में कई जिलों के कलेक्टर बदले जाएंगे। इसे लेकर चर्चाए तेज हो गई है..

2 min read

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Oct 20, 2025

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news

Breaking ( Patrika File Photo )

Transfer News: प्रदेश में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद मंत्रालय स्तर पर फेरबदल की शुरुआत हो गई है। इसमें कुछ वरिष्ठ आईएएस अफसरों को दूसरी अहम जिम्मेदारी दी गई थी। इसके साथ ही कई सचिवों के प्रभार में बदलाव हुआ था। अब नवम्बर में राज्योत्सव के बाद एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की चर्चा है। ( CG News ) इस बार कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के फीडबैक के आधार पर कई जिलों के कलेक्टरों को बदलने की तैयारी है। हालांकि इसमें छोटे जिलों में अच्छा काम करने वाले कलेक्टरों को बड़े जिले की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं, कुछ कलेक्टरों का तीन साल पूरा हो रहा है। इस वजह से भी उन्हें बदला जाएगा।

Transfer News: फेरबदल के पीछे कई फैक्टर

दरअसल, प्रशासनिक फेरबदल के लिए पीछे कई अन्य फैक्टर भी काम करेंगे। इस समय एक-दो आईएएस अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, कुछ नए अफसर भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आ सकते हैं। पूरी संभावना है कि दीपावली के बाद ऐसी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। बताया जाता है कि प्रशासनिक फेरबदल पहले करने की तैयारी थी, लेकिन 1 नवम्बर को राज्योत्सव का दौर शुरू हो जाएगा।

तमाम वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री आ रहे रायपुर

इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित तमाम वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भी रायपुर आ रहे हैं। इसके अलावा जिलों में भी राज्योत्सव का कार्यक्रम होना है। इसे देखते हुए प्रशासनिक फेरबदल नवम्बर के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। बताया जाता है कि संभावित फेरबदल की जद में आने वाले अफसरों की सूची तैयार करने का काम भी शुरू हो गया है।

ननकी राम का फैक्टर भी

इस प्रशासनिक फेरबदल में पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर का फैक्टर भी दिखाई दे सकता है। दरअसल, पूर्व गृहमंत्री ने कोरबा कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जिस दिन बस्तर दौरे पर आए थे, उस दिन कंवर को नजरबंद करके रखना पड़ा था। हालांकि शाम को कंवर की मुलाकात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से हुई थी। इसमें ऐसा आश्वासन मिला था कि कंवर भी शांत हो गए थे।

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की बड़ी भूमिका

मंत्रालय से जुड़े अफसरों का कहना है कि प्रशासन फेरबदल में पिछले दिनों हुई कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की अहम भूमिका रहेगी। इसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और नए मुख्य सचिव ने बारीकी से कलेक्टरों के कामकाज का आकलन किया था। इसमें कुछ कलेक्टरों के कामों की तरीफ हुई थीं तो कुछ कलेक्टरों के कामकाज से सरकार असंतुष्ट भी दिखाई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Oct 2025 02:24 pm

Published on:

20 Oct 2025 02:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अगले कुछ दिनों में बदले जाएंगे कई जिलों के कलेक्टर, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल के संकेत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बसें नहीं होंगी बंद.. दिवाली के दूसरे दिन भी चलेंगी, यातायात महासंघ का फैसला

raipur Bus stand
रायपुर

BJP नेता की कार से दिवाली गिफ्ट चोरी, तोड़फोड़ कर दस्तावेज पर किया हाथ साफ

CG News, crime news
रायपुर

CG News: पूर्व सीएम को दिवाली पर बेटे से मिलने नहीं मिली अनुमति, X पर पोस्ट कर कही यह बात

CG News: पूर्व सीएम को दिवाली पर बेटे से मिलने नहीं मिली अनुमति, X पर पोस्ट कर कही यह बात
रायपुर

CG Politics: दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

CG Politics: दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा
रायपुर

CG News: 102 महतारी एक्सप्रेस का घरेलु उपयोग, ड्राइवर हुआ बर्खास्त

CG News: 102 महतारी एक्सप्रेस का घरेलु उपयोग, ड्राइवर हुआ बर्खास्त
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.