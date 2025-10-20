अगले कुछ दिनों में बदले जाएंगे कई जिलों के कलेक्टर, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल के संकेत

Transfer News: प्रदेश में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद मंत्रालय स्तर पर फेरबदल की शुरुआत हो गई है। इसमें कुछ वरिष्ठ आईएएस अफसरों को दूसरी अहम जिम्मेदारी दी गई थी। इसके साथ ही कई सचिवों के प्रभार में बदलाव हुआ था। अब नवम्बर में राज्योत्सव के बाद एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की चर्चा है। ( CG News ) इस बार कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के फीडबैक के आधार पर कई जिलों के कलेक्टरों को बदलने की तैयारी है। हालांकि इसमें छोटे जिलों में अच्छा काम करने वाले कलेक्टरों को बड़े जिले की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं, कुछ कलेक्टरों का तीन साल पूरा हो रहा है। इस वजह से भी उन्हें बदला जाएगा।