शहर की दो तस्वीर: 25 हजार शुल्क देकर घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री तो 63 लाख लेकर नहीं कराई रजिस्ट्री

रायपुर शहर की दो तस्वीर सामने आई है। अब जिले में लोग घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री करा रहे हैं तो शहर के तेलीबांधा इलाके में 63 लाख से अधिक लेकर भी रजिस्ट्री नहीं कराई। खरीदारों को पंजीयन कार्यालय का नाम सुनते ही लगता था कि काम के लिए घंटों समय लग जाएगा पर घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री ने इनकी सुविधा बढ़ा दी है। इसके साथ ही डिजिटली साइन के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटली साइन कराकर अपलोड किया जा रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अबतक करीब 100 लोगों ने घर बैठे रजिस्ट्री कराई है। इससे पंजीयन कार्यालय आने-जाने में लगने वाले समय की बचत हो रही है, वहीं दूसरी ओर इस सुविधा ने विभाग की राजस्व कमाई बढ़ा दी है। इस नई व्यवस्था के तहत घर बैठे रजिस्ट्री कराने के लिए 25 हजार रुपए शुल्क निर्धारित है। अब तक विभाग को 25 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही टाइम स्लाट लेकर रजिस्ट्री करवाने वालों से 15 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। इसमें 200 रजिस्ट्री हुई है, जिससे तीस लाख की कमाई हुई है।