रायपुर

शहर की दो तस्वीर: 25 हजार शुल्क देकर घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री तो 63 लाख लेकर नहीं कराई रजिस्ट्री

रायपुर शहर की दो तस्वीर सामने आई है। अब जिले में लोग घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री करा रहे हैं तो शहर के तेलीबांधा इलाके में 63 लाख से अधिक लेकर भी रजिस्ट्री नहीं कराई।

रायपुर

Rabindra Rai

Aug 28, 2025

शहर की दो तस्वीर: 25 हजार शुल्क देकर घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री तो 63 लाख लेकर नहीं कराई रजिस्ट्री
शहर की दो तस्वीर: 25 हजार शुल्क देकर घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री तो 63 लाख लेकर नहीं कराई रजिस्ट्री

रायपुर शहर की दो तस्वीर सामने आई है। अब जिले में लोग घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री करा रहे हैं तो शहर के तेलीबांधा इलाके में 63 लाख से अधिक लेकर भी रजिस्ट्री नहीं कराई। खरीदारों को पंजीयन कार्यालय का नाम सुनते ही लगता था कि काम के लिए घंटों समय लग जाएगा पर घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री ने इनकी सुविधा बढ़ा दी है। इसके साथ ही डिजिटली साइन के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटली साइन कराकर अपलोड किया जा रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अबतक करीब 100 लोगों ने घर बैठे रजिस्ट्री कराई है। इससे पंजीयन कार्यालय आने-जाने में लगने वाले समय की बचत हो रही है, वहीं दूसरी ओर इस सुविधा ने विभाग की राजस्व कमाई बढ़ा दी है। इस नई व्यवस्था के तहत घर बैठे रजिस्ट्री कराने के लिए 25 हजार रुपए शुल्क निर्धारित है। अब तक विभाग को 25 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही टाइम स्लाट लेकर रजिस्ट्री करवाने वालों से 15 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। इसमें 200 रजिस्ट्री हुई है, जिससे तीस लाख की कमाई हुई है।

पहले यह था मेडिकल ग्राउंड पर ही

घर बैठे रजिस्ट्री कराने की नई व्यवस्था दिसंबर 2024 से लागू की गई है। इससे पहले घर बैठे रजिस्ट्री कराने का प्रावधान मेडिकल ग्राउंड पर ही संभव था। इसके लिए भी क्रेता या विक्रेता की गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने जैसी विशेष परिस्थितियों को देखकर अनुमति दी जाती थीं। अब नई व्यवस्था के तहत कोई भी 25 हजार रुपए का शुल्क देकर घर बैठे रजिस्ट्री करा सकता है। वहीं लोग अपनी सुविधा के अनुसार 15 हजार रुपए देकर टाइम स्लॉट लेकर रजिस्ट्री करा रहे हैं।

देना पड़ता है आवेदन

घर बैठे रजिस्ट्री के लिए पहले पंजीयन कार्यालय में आवेदन देना पड़ता है। इस आवेदन के बाद पंजीयन विभाग की टीम पंजीयन रजिस्टर लेकर संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचती है। रजिस्टर में एंट्री करने के बाद रजिस्ट्री की तारीख निर्धारित की जाती है। निर्धारित शुल्क के साथ व्यक्ति के सारे कागजात डिजिटली अपलोड किए जाते हैं।

लोगों को काफी राहत मिल रही

इस सुविधा से लोगों को काफी राहत मिल रही है, घर बैठे रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या बढ़ रही है। पहले फिजीकली कागजात को प्रस्तुत करना पड़ता था, अब डिजिटल माध्यम से कागजात अपलोड कर दिए जाते हैं। इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर बना हुआ है।
विनोज कोचे, पंजीयक, रायपुर

पुलिस ने केस दर्ज किया, दो गिरफ्तार

रायपुर. तेलीबांधा इलाके में एक मकान का सौदा करके रजिस्ट्री नहीं कराने वाले के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामले में आरोपी और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक खनिज नगर पुरैना में अशरफ अली का 1800 वर्गफीट का मकान है। उसने उस मकान को बेचने का सौदा अख्तर अली से 83 लाख में किया। जुलाई 2024 में अख्तर ने 62 लाख 20 हजार रुपए दिए। रकम लेने के बाद उस मकान की रजिस्ट्री उनके नाम पर नहीं कराई गई। बाद में रकम वापस देने से भी इनकार कर दिया। इसकी शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने अशरफ, उनकी बेटी फिरोजा और बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मामले में अशरफ और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / शहर की दो तस्वीर: 25 हजार शुल्क देकर घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री तो 63 लाख लेकर नहीं कराई रजिस्ट्री

