अल्टीमेटम बेअसर: सख्ती से जांच नहीं, 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को बेखौफ चला रहे

इसकी समयसीमा तीन बार बढ़ाई गई थी। इसके साथ बीच में त्योहारी सीजन को देखते हुए राज्य पुलिस द्वारा किसी भी तरह की सख्ती नहीं बरत पाई। इसके चलते लोगों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर जागरुकता भी दिख रही है। हालात यह है कि शहर के चौक-चौराहे- काॅलोनियों और शासकीय दफ्तर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए शिविर अब बंद हो चुके हैं। आवेदनों की संख्या और भीड़ नहीं होने के कारण कंपनी भी आराम से नंबर बनाकर दे रही है। बता दें कि अब तक 10 लाख वाहनों में एचएसआरपी लग चुकी है। वहीं, 30 लाख में इसे लगाया जाना है। वहीं, 5 फीसदी वाहनों को कालातीत माना जा रहा है।