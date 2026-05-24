24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

आज UPSC प्रीलिम्स एग्जाम! 8,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल, छत्तीसगढ़ के स्कूल-कॉलेज बने परीक्षा केंद्र

UPSC Prelims 2026: छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में UPSC सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा-2026 का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर में 22 परीक्षा केंद्रों पर 8,449 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

May 24, 2026

UPSC Prelims 2026

UPSC Prelims 2026(photo-patrika)

UPSC Prelims 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा-2026 का आयोजन रविवार को किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर जिलों में विशेष व्यवस्था की गई है, जहां हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। रायपुर जिले में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 8,449 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। सभी केंद्रों पर सुरक्षा, प्रवेश जांच और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। प्रशासन की ओर से ट्रैफिक और अन्य व्यवस्थाओं को भी सुचारु रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अभ्यर्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो।

UPSC Prelims 2026: रायपुर में 22 परीक्षा केंद्र, 8,449 अभ्यर्थी

रायपुर जिले में कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 8,449 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। शहर के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों व कॉलेजों को परीक्षा केंद्र के रूप में चयनित किया गया है ताकि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। प्रत्येक केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, पहचान जांच और निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और अभ्यर्थियों को शांत एवं सुरक्षित माहौल में परीक्षा देने की सुविधा मिल सके।

भोपाल में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल

इसी तरह भोपाल में भी यूपीएससी परीक्षा आयोजित की जा रही है, जहां 36 परीक्षा केंद्रों पर 12,091 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जा रही है- पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी।

परीक्षा केंद्रों पर कड़ी व्यवस्था

जारी सूची के अनुसार, अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर 288 से 384 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जबकि कुछ बड़े केंद्रों पर यह संख्या 480 से 576 तक रखी गई है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

प्रमुख परीक्षा केंद्र

रायपुर के प्रमुख परीक्षा केंद्रों में मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, एमएलबी गर्ल्स कॉलेज, सरोजिनी नायडू गर्ल्स कॉलेज, कोपल कॉलेज, मित्तल इंस्टीट्यूट और केएनपी कॉलेज शामिल हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी केंद्रों पर निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 May 2026 09:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / आज UPSC प्रीलिम्स एग्जाम! 8,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल, छत्तीसगढ़ के स्कूल-कॉलेज बने परीक्षा केंद्र

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अब Raipur एयरपोर्ट पर नहीं बनेंगी Reels! हवाई यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव, नई गाइडलाइन जारी

Airport New Rules
रायपुर

Nautapa कल से शुरू... छत्तीसगढ़ में पहले से ही दिख रहा असर, बेजुबान भी तोड़ रहे दम, IMD ने किया अलर्ट जारी

IMD heatwave Alert
रायपुर

रायपुर में हुआ क्या? सुबह 4 बजे से कई घरों में पुलिस ने मारा छापा, मची खलबली

Raipur Address Verification
रायपुर

गर्मी में ‘वॉटर बिजनेस’ हाई! ‘शुद्ध पानी’ के नाम पर बड़ा कारोबार, छत्तीसगढ़ में रोज 15-20 लाख का हो रहा बिज़नेस

Bottled Water Demand
रायपुर

महानदी तटबंध निर्माण में बड़ा खेल! 10वीं के छात्र की मौत के बाद निर्माण एजेंसी और ठेकेदार पर लगे गंभीर सवाल

Chhattisgarh news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.