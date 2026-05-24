आज UPSC प्रीलिम्स एग्जाम! 8,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल, छत्तीसगढ़ के स्कूल-कॉलेज बने परीक्षा केंद्र

UPSC Prelims 2026(photo-patrika)
UPSC Prelims 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा-2026 का आयोजन रविवार को किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर जिलों में विशेष व्यवस्था की गई है, जहां हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। रायपुर जिले में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 8,449 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। सभी केंद्रों पर सुरक्षा, प्रवेश जांच और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। प्रशासन की ओर से ट्रैफिक और अन्य व्यवस्थाओं को भी सुचारु रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अभ्यर्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो।
रायपुर जिले में कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 8,449 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। शहर के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों व कॉलेजों को परीक्षा केंद्र के रूप में चयनित किया गया है ताकि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। प्रत्येक केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, पहचान जांच और निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और अभ्यर्थियों को शांत एवं सुरक्षित माहौल में परीक्षा देने की सुविधा मिल सके।
इसी तरह भोपाल में भी यूपीएससी परीक्षा आयोजित की जा रही है, जहां 36 परीक्षा केंद्रों पर 12,091 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जा रही है- पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी।
जारी सूची के अनुसार, अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर 288 से 384 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जबकि कुछ बड़े केंद्रों पर यह संख्या 480 से 576 तक रखी गई है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
रायपुर के प्रमुख परीक्षा केंद्रों में मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, एमएलबी गर्ल्स कॉलेज, सरोजिनी नायडू गर्ल्स कॉलेज, कोपल कॉलेज, मित्तल इंस्टीट्यूट और केएनपी कॉलेज शामिल हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी केंद्रों पर निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
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