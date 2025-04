Water crisis in Raipur:: पहले एक-सवा घंटा नल से जल, अब 15 से 30 मिनट, लोग बेहाल

भीषण गर्मी के चलते (Due to the scorching heat) रायपुर शहरवासियों (residents of Raipur ) को पानी की ज्यादा जरूरत (need more water) है। इसकी पर्याप्त व्यवस्था की बजाय नगर निगम (Municipal Corporation ) ने सरकारी नलों से पानी आने का समय ही घटा दिया है। पहले एक-सवा घंटा चलने वाले नल अब कहीं 15 मिनट, तो कहीं 30 मिनट में ही बंद हो जा रहे हैं।