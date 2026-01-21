21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Chhattisgarh Weather: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, मौसम में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी

Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में मौसम का उतार-चढ़ाव जारी है। लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से रात का तापमान 10 डिग्री से ऊपर बना हुआ है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 21, 2026

मौसम में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी (photo source- Patrika)

मौसम में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Weather: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, पूरे राज्य में रात का टेम्परेचर दस डिग्री से ऊपर चला गया है। हालांकि, मामूली उतार-चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन टेम्परेचर में बड़ी गिरावट की संभावना कम है। अभी, माना और दुर्ग में मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से कम है। सर्दियों के आखिरी दौर में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मिनिमम टेम्परेचर बढ़ा है।

Chhattisgarh Weather: तापमान में गिरावट की संभावना

पिछले 24 घंटों में, राज्य का सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो नॉर्मल से 3.6 डिग्री ज़्यादा था। इसी तरह, माना और दुर्ग को छोड़कर, किसी और स्टेशन पर फ़्रीज़िंग पॉइंट से नीचे का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड नहीं किया गया। दिन में भी, राज्य में 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आने वाले तीसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से दो से तीन दिनों तक तापमान में ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। हालांकि, आने वाले दिनों में हल्की कोल्ड वेव बनी रहने की संभावना है। अगले दो दिनों में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इसके बाद, तापमान फिर से बढ़कर 3 डिग्री सेल्सियस होने की उम्मीद है। मौसम के भी सूखा रहने की उम्मीद है।

रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम?

Chhattisgarh Weather: राजधानी रायपुर में आज सुबह लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 08:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Weather: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, मौसम में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की अहम बैठक आज, छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती है धान खरीदी की तारीख

साय कैबिनेट की अहम बैठक (photo source- Patrika)
रायपुर

वोटर लिस्ट से 4.94 लाख नाम कटे

मतदाताओं के नाम कटे (photo source- Patrika)
रायपुर

परीक्षा पे चर्चा 2026: प्रथम चरण में महासमुंद की बेटी का हुआ चयन. नयापारा की छात्रा को दिल्ली आमंत्रण

परीक्षा पे चर्चा 2026: प्रथम चरण में महासमुंद की बेटी का हुआ चयन. नयापारा की छात्रा को दिल्ली आमंत्रण
रायपुर

CG Crime: ऑटो में गायब हुआ महिला का मोबाइल, यूपीआई के जरिए चुराए लाखों रुपए

CG Crime: ऑटो में गायब हुआ महिला का मोबाइल, यूपीआई के जरिए चुराए लाखों रुपए
रायपुर

CG Film City: नवा रायपुर में बनेगी चित्रोत्पला फिल्म सिटी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे भूमिपूजन

CG Film City: नवा रायपुर में बनेगी चित्रोत्पला फिल्म सिटी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे भूमिपूजन
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.