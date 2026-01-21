Chhattisgarh Weather: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, मौसम में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी

मौसम में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Weather: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, पूरे राज्य में रात का टेम्परेचर दस डिग्री से ऊपर चला गया है। हालांकि, मामूली उतार-चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन टेम्परेचर में बड़ी गिरावट की संभावना कम है। अभी, माना और दुर्ग में मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से कम है। सर्दियों के आखिरी दौर में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मिनिमम टेम्परेचर बढ़ा है।
पिछले 24 घंटों में, राज्य का सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो नॉर्मल से 3.6 डिग्री ज़्यादा था। इसी तरह, माना और दुर्ग को छोड़कर, किसी और स्टेशन पर फ़्रीज़िंग पॉइंट से नीचे का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड नहीं किया गया। दिन में भी, राज्य में 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।
मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आने वाले तीसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से दो से तीन दिनों तक तापमान में ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। हालांकि, आने वाले दिनों में हल्की कोल्ड वेव बनी रहने की संभावना है। अगले दो दिनों में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इसके बाद, तापमान फिर से बढ़कर 3 डिग्री सेल्सियस होने की उम्मीद है। मौसम के भी सूखा रहने की उम्मीद है।
Chhattisgarh Weather: राजधानी रायपुर में आज सुबह लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
