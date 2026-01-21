Chhattisgarh Weather: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, मौसम में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी

मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आने वाले तीसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से दो से तीन दिनों तक तापमान में ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। हालांकि, आने वाले दिनों में हल्की कोल्ड वेव बनी रहने की संभावना है। अगले दो दिनों में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इसके बाद, तापमान फिर से बढ़कर 3 डिग्री सेल्सियस होने की उम्मीद है। मौसम के भी सूखा रहने की उम्मीद है।