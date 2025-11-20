स्थानीय अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट पर कहां से आएंगे सुपर स्पेश्लिट डॉक्टर

दूसरी ओर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. जोगेश बिशनदासानी के संबंध में 2 नवंबर 2022 को डीएमई डॉ. विष्णु दत्त ने सचिव चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखा है। इसमें कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण डॉ. जोगेश को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। पत्र में ये भी कहा गया है कि विज्ञापन के समय उनकी उम्र 35 वर्ष 6 माह के आसपास थी तथा वर्तमान में आयु 38 वर्ष से कम है। आवेदक ने आवेदन में बताया था कि वे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकमात्र योग्य उम्मीदवार हैं। इस मामले में डॉ. जोगेश ने कंटेप्ट ऑफ कोर्ट के बजाय रिट याचिका दायर की है। इसका पिटीशन नंबर डब्ल्यूपीएस 2797/2021 तथा डब्ल्यूपीएस 5760/2022 है। 2022 वाली दूसरी पिटीशन है। डॉ. जोगेश ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि उन्हें नियुक्त करने के लिए डीएमई कार्यालय ने अनुशंसा भी की थी, लेकिन शासन ने ध्यान नहीं दिया।