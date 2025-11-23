WPL Auction 2025: 27 नवंबर को महिला प्रीमियर लीग नीलामी, छत्तीसगढ़ की 4 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट में शामिल…

इन खिलाड़ियों के घरेलू टूर्नामेंट के प्रदर्शन को देखते हुए इनके खरीदे जाने की पूरी संभावना है। नेहा और ऐश्वर्या सिंह के नाम बल्लेबाजों की लिस्ट में है। वहीं, प्रीति यादव और तरन्नुम पठान का नाम ऑलराउंडर की लिस्ट में शामिल है। चारों अनकैप्ड खिलाड़ी हैं और इनकी बेस प्राइस 10 लाख रुपए निर्धारित है। बता दें कि प्रदेश की महिला 6 खिलाडिय़ों ने नीलामी के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें से केवल 4 खिलाड़ी के नाम ही शार्टलिस्ट में हैं।