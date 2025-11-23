Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

WPL Auction 2025: 27 नवंबर को महिला प्रीमियर लीग नीलामी, छत्तीसगढ़ की 4 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट में शामिल…

WPL Auction 2025: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) 27 नवंबर को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के लिए खिलाडिय़ों की नीलामी आयोजित करने जा रही है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 23, 2025

WPL Auction 2025: 27 नवंबर को महिला प्रीमियर लीग नीलामी, छत्तीसगढ़ की 4 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट में शामिल...(photo-patrika)

WPL Auction 2025: 27 नवंबर को महिला प्रीमियर लीग नीलामी, छत्तीसगढ़ की 4 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट में शामिल...(photo-patrika)

WPL Auction 2025: दिनेश कुमार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) 27 नवंबर को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के लिए खिलाडिय़ों की नीलामी आयोजित करने जा रही है। नीलामी के लिए कुल 277 महिला खिलाड़ियों को शार्टलिस्ट किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 4 खिलाड़ी नेहा बडवाइक , ऐश्वर्या सिंह, प्रीति यादव और तरन्नुम पठान के नाम शामिल हैं।

WPL Auction 2025: 277 खिलाड़ियों की शॉर्टलिस्ट

इन खिलाड़ियों के घरेलू टूर्नामेंट के प्रदर्शन को देखते हुए इनके खरीदे जाने की पूरी संभावना है। नेहा और ऐश्वर्या सिंह के नाम बल्लेबाजों की लिस्ट में है। वहीं, प्रीति यादव और तरन्नुम पठान का नाम ऑलराउंडर की लिस्ट में शामिल है। चारों अनकैप्ड खिलाड़ी हैं और इनकी बेस प्राइस 10 लाख रुपए निर्धारित है। बता दें कि प्रदेश की महिला 6 खिलाडिय़ों ने नीलामी के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें से केवल 4 खिलाड़ी के नाम ही शार्टलिस्ट में हैं।

घरेलू टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन

डब्ल्यूपीएल के लिए छत्तीसगढ़ की चार खिलाड़ियों को उनके बीसीसीआई महिला टी-20 ट्रॉफी में किए गए प्रदर्शन के आधार पर शार्टलिस्ट किया गया है। नेहा ने टी-20 ट्रॉफी 7 मैच खेलकर 206 रन बनाए, जिसमें उनके 2 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, ऐश्वर्या सिंह ने 6 मैच खेलकर 110 रन बनाए हैं और उसने गेंदबाजी में भी विकेट झटके हैं। वहीं, तरन्नुम पठान और प्रीति यादव ने 7-7 मैचों में 9-9 विकेट हासिल किए हैं और बल्लेबाजी में रन भी बनाए हैं।

73 स्थानों के लिए नई दिल्ली में नीलामी

महिला प्रीमियर लीग के लिए 27 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित नीलामी में भारतीय स्टार दीप्ति शर्मा समेत दुनिया भर के 277 खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। सभी फ्रेंचाइजी टीम में 73 स्थानों के लिए नीलामी होने जा रही है। डब्ल्यूपीएल के अनुसार 19 खिलाडिय़ों ने 50 लाख की श्रेणी के लिए, 11 को 40 लाख और 88 खिलाडिय़ों ने 30 लाख की श्रेणी के लिए नाम दिए हैं।

नीलामी सूची में इस बार 194 भारतीय खिलाड़ी हैं, जिनमें 52 कैप्ड और 142 अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं। अनकैप्ड खिलाड़ियों की बेस प्राइज 10 लाख रुपए है। वहीं, कुल 83 विदेशी खिलाड़ियों ने इस नीलामी के लिए खुद को उपलब्ध रखा है।

Updated on:

23 Nov 2025 08:29 am

Published on:

23 Nov 2025 08:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / WPL Auction 2025: 27 नवंबर को महिला प्रीमियर लीग नीलामी, छत्तीसगढ़ की 4 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट में शामिल…

