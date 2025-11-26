CG News: नौकरी छोड़ युवाओं के सपने को कर रहे साकार, कोई बना डिप्टी कलेक्टर तो कोई डीएसपी, ऐसे होता है कोचिंग में चयन

CG News: @ अनुराग सिंह। आमतौर पर हर युवा का सपना होता है कि वह किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे और लाखों रुपए कमाए, लेकिन रायपुर के चंद्रेश कुमार ने अपनी दिशा और अपनी परिभाषा खुद तय की। उन्होंने टाटा जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉटवेयर इंजीनियर की नौकरी और चमकदार भविष्य को छोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर और आदिवासी युवाओं के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया। चंद्रेश ने अपने प्रणीत सिहा के साथ मिलकर 2019 में ‘‘नेतृत्व साधना केंद्र’’ की शुरुआत की। इस निशुल्क कोचिंग सेंटर में अब 110 युवा सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। पिछले दो सालों में यहां से 6 युवाओं का चयन छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा में हुआ है।