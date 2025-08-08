दैनिक वेतनभोगी को तीन महीने से नहीं मिला वेतन, कर्मचारी ने परेशान होकर कर लिया सुसाइड

नगर पालिका रायसेन में जेसीबी चालक के पद पर पदस्थ था। सैलरी न मिलने से मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। वह पिछले तीन महीने से वेतन न मिलने से काफी परेशान था। पुलिस ने बताया कि मनोज ने बुधवार की रात करीब 11 बजे अपने घर में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे में उसका भांजा भूपेंद्र लोधी सो रहा था। जब उसने मनोज का शव लटका देखा तो वह घबरा गया और तुरंत कोतवाली थाने में सूचना दी। उसके बाद पुलिस और नगर पालिक के कुछ कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मनोज के शव को उतारकर जिला अस्पताल पहुंचाया।



मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कर्मचारियों और मृतक के परिजनों को समझाइश दी। शव का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।



इधर, नगर पालिका रायसेन के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हे कभी हर महीने वेतन नहीं मिलता। खासकर त्योहार के समय वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों का संकट बढ़ जाता है। हर कर्मचारी का दो से तीन माह का वेतन अटका रहता है। रक्षाबंधन से पहले वेतन नहीं मिलने से मनोज तनाव में था। जिससे उसने यह कदम उठाया।