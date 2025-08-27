रायसेन कलेक्टर ऑफिस में चौंकाने वाला नजारा, अफसर भी दंग रह गए, ये है मामला

मामला उदयपुरा विकासखंड की ग्राम पंचायत कोड़ा जमुनिया का है। जहां नेशनल हाइवे 45 के निर्माण के दौरान वर्ष 2021 में स्कूल भवन के साथ पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, हैंड पंप तोड़े गए थे। जिनका निर्माण फिर नहीं हुआ। जबकि इन शासकीय भवनों के लिए मुआवजा राशि मिल चुकी है। ग्रामीण कई बार प्रशासन, शासन, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर भवनों के निर्माण की गुहार लगा चुके हैं। ग्रामीणों की मांग पर खुद तत्कालीन नर्मदापुरम सांसद राव उदयप्रताप सिंह ने तीन बार कलेक्टर को पत्र लिखे, लेकिन आज भी स्कूल भवन सहित अन्य सरकारी भवनों का निर्माण नहीं हुआ। भाजपा किसान मोर्चा मंडल ने भी कलेक्टर को पत्र लिखकर स्कूल भवन निर्माण की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वर्तमान स्थिति यह है कि स्कूल के बच्चे एक कक्ष में 30 बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। भवन टूटने से पहले स्कूल में 80 बच्चे दर्ज थे।