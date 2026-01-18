फिल्मी अंदाज़ में 20 किमी तक चला पुलिस–तस्कर का पीछा, जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ नशा तस्कर

कुंवारिया. वांछित नशा तस्कर को पकड़ने के लिए कुंवारिया थाना पुलिस ने देर रात तक फिल्मी अंदाज़ में उसका पीछा किया। करीब 15 से 20 किलोमीटर तक चले इस रोमांचक ऑपरेशन के बाद भी शातिर तस्कर अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। हालांकि पुलिस ने तस्कर की कार जब्त कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थानाधिकारी रामचंद्र कुमावत ने बताया कि रेलमगरा थाना क्षेत्र में एमडी मादक पदार्थ से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी की जांच कुंवारिया थाना पुलिस को सौंपी गई थी। इसी क्रम में मुखबिर से पुख्ता सूचना मिलने पर पुलिस ने डीएसटी टीम और हथियारबंद पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से देर रात विशेष ऑपरेशन शुरू किया। सूचना के आधार पर पुलिस ने तस्कर का पीछा शुरू किया, जो लगातार करीब 20 किलोमीटर तक चला। पीछा करते हुए जब पुलिस बडारडा क्षेत्र के जंगल में पहुंची, तो नशा तस्कर ने चालाकी दिखाते हुए अपना वाहन वहीं छोड़ दिया और घने अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में ओझल हो गया।