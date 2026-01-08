8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राजसमंद

अहमदाबाद में होटल के पास होटल खोलने से उपजा विवाद, मारपीट से शुरू तकरार बदली तलवार से निर्मम हत्याकांड में

थाना क्षेत्र के गांवगुड़ा स्थित चमत्कार चौराहे पर हुए युवक के निर्मम हत्याकांड की जड़ें कई माह पुरानी रंजिश में छिपी हैं।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Jan 08, 2026

Murder Case Accused

Murder Case Accused

खमनोर. थाना क्षेत्र के गांवगुड़ा स्थित चमत्कार चौराहे पर हुए युवक के निर्मम हत्याकांड की जड़ें कई माह पुरानी रंजिश में छिपी हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक हिम्मतसिंह और आरोपियों के बीच पिछले 5–6 महीनों से विवाद चल रहा था, जिसकी शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद शहर में होटल व्यवसाय को लेकर हुई थी। यह विवाद पहले मारपीट तक सीमित रहा, लेकिन मंगलवार को इसने तलवार से किए गए जघन्य हत्याकांड का रूप ले लिया। पुलिस के अनुसार मृतक हिम्मतसिंह के परिचितों ने अहमदाबाद में आरोपियों की होटल के पास ही खाने-पीने की एक होटल खोल दी थी। इस पर आरोपियों ने आपत्ति जताई, लेकिन हिम्मतसिंह ने होटल हटाने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले भी मारपीट हो चुकी थी। यह आपसी रंजिश समय के साथ और गहराती चली गई।

पुष्कर से लौटते समय हुई मारपीट, वहीं बनी हत्या की योजना

थानाधिकारी नरेंद्रसिंह भाटी ने बताया कि होटल विवाद के बीच आरोपी हमेरसिंह का परिवार अस्थि विसर्जन के लिए पुष्कर गया हुआ था, जिसमें आरोपी कालूसिंह और उसका परिवार भी शामिल था। 4 जनवरी को मृतक हिम्मतसिंह अपने दोस्तों के साथ ईको वैन में देवगढ़ के पास बग्गड़ टोल नाके पहुंचा, जहां पुष्कर से लौट रहे हमेरसिंह और उसके परिवार के साथ उसकी मारपीट हो गई। इस घटना की जानकारी हमेरसिंह ने अपने साथियों को दी, जिसके बाद सभी ने मिलकर हिम्मतसिंह को सबक सिखाने की योजना बनाई। इसके बाद नाथूसिंह, प्रकाशसिंह, प्रेमसिंह, किशनसिंह और हिम्मतसिंह अहमदाबाद से गांव पहुंचे।

चमत्कार चौराहे पर तलवारों से हमला

मंगलवार को जब हिम्मतसिंह बोलेरो गाड़ी में गांवगुड़ा की ओर जा रहा था, तभी आरोपियों ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से उसका पीछा किया। पीछा होते देख हिम्मतसिंह ने चमत्कार चौराहे पर गाड़ी रोक दी। यहां सभी हमलावरों ने मिलकर तलवारों से हिम्मतसिंह पर ताबड़तोड़ वार किए। सिर और पैरों पर गंभीर चोटें लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

छह आरोपी गिरफ्तार

थानाधिकारी नरेंद्रसिंह भाटी ने बताया कि झालों की मदार, सरवड़ियों की भागल निवासी हिम्मतसिंह (30) पुत्र प्रतापसिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने केलवाड़ा थाना क्षेत्र के पासुन निवासी नाथूसिंह (35) खरवड़, प्रकाशसिंह (30) खरवड़, हमेरसिंह (32) खरवड़, हिम्मतसिंह खरवड़, किशनसिंह खरवड़, कालूसिंह खरवड़ को गिरफ्तार किया है।

ग्रामीणों का प्रदर्शन, फांसी व संपत्ति ध्वस्त करने की मांग

हत्याकांड के दूसरे दिन बुधवार सुबह गांवगुड़ा के 300 से अधिक ग्रामीण खमनोर थाने पहुंचे। ग्रामीणों ने “हत्यारों को फांसी दो” के नारे लगाए और इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही सभी आरोपियों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर ध्वस्त करने की मांग भी उठाई गई। तहसीलदार सुरेश नाहर और थानाधिकारी नरेंद्रसिंह भाटी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण करीब एक घंटे तक थाने पर डटे रहे और अपनी मांगें पुलिस-प्रशासन के समक्ष रखीं।

जांच में जुटी पुलिस टीम

इस जघन्य हत्याकांड की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित पुलिस टीम में केलवाड़ा थानाधिकारी मन्मथ हाड़ा, खमनोर एएसआई गमेरसिंह, माधुसिंह, बलवीरसिंह, देवेंद्रसिंह, हैड कांस्टेबल दिनेशसिंह, कैलाशचंद्र, कांस्टेबल चौखाराम, राधेश्याम, शक्तिसिंह, उग्रसेन, रामरूप, रोहिताश, राहुल, राधामोहन, कमलेश कुमार, हुकुमसिंह, मनीष आरटी, चालक दलपतसिंह एवं किशनलाल शामिल रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 12:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / अहमदाबाद में होटल के पास होटल खोलने से उपजा विवाद, मारपीट से शुरू तकरार बदली तलवार से निर्मम हत्याकांड में

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिले के इस अस्पताल में पहली बार वीडियो लैरिंगोस्कोपी तकनीक से 90 वर्षीय वृद्धा का सफल ऑपरेशन

Nathdwara News
राजसमंद

राजसमंद में कोहरे का कहर, जाड़े का जोर, ठिठुरा पोर-पोर

Fg In Rajsamand
राजसमंद

आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजसमंद विधायक के खिलाफ लगे नारे?, सांसद से बात करने से क्यों किया गया साफ इनकार

Harish Joshi Murder Case
राजसमंद

Rajsamand: युवक की हत्या कर शव को लेकर कार से 26 किमी तक घूमते रहे, शव कुएं में फेंककर भागे, पुलिस ने किया खुलासा

पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा, इनसेट में मृतक हरिश जोशी, पत्रिका फोटो
राजसमंद

राजसमंद में दिनदहाड़े चौराहे पर तलवार से वार कर युवक की निर्मम हत्या, एसयूवी में आए थे छह हमलावर

राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.