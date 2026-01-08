अहमदाबाद में होटल के पास होटल खोलने से उपजा विवाद, मारपीट से शुरू तकरार बदली तलवार से निर्मम हत्याकांड में

खमनोर. थाना क्षेत्र के गांवगुड़ा स्थित चमत्कार चौराहे पर हुए युवक के निर्मम हत्याकांड की जड़ें कई माह पुरानी रंजिश में छिपी हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक हिम्मतसिंह और आरोपियों के बीच पिछले 5–6 महीनों से विवाद चल रहा था, जिसकी शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद शहर में होटल व्यवसाय को लेकर हुई थी। यह विवाद पहले मारपीट तक सीमित रहा, लेकिन मंगलवार को इसने तलवार से किए गए जघन्य हत्याकांड का रूप ले लिया। पुलिस के अनुसार मृतक हिम्मतसिंह के परिचितों ने अहमदाबाद में आरोपियों की होटल के पास ही खाने-पीने की एक होटल खोल दी थी। इस पर आरोपियों ने आपत्ति जताई, लेकिन हिम्मतसिंह ने होटल हटाने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले भी मारपीट हो चुकी थी। यह आपसी रंजिश समय के साथ और गहराती चली गई।