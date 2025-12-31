राजसमंद में 5-डे बैंकिंग की मांग को लेकर बैंक कर्मियों का प्रदर्शन, हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी

धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने एक स्वर में मांग की कि 5-डे बैंकिंग व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाए। इस अवसर पर जोनल सेक्रेटरी मुकुंददास भाटी ने कहा कि बैंक कर्मियों की यह पूर्णतः न्यायोचित मांग लंबे समय से लंबित है। यदि सरकार एवं बैंक प्रबंधन ने इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया, तो जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में बैंक कर्मी हड़ताल पर जाने को विवश होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार और बैंक प्रबंधन की होगी। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि 5-डे बैंकिंग व्यवस्था लागू होने से ग्राहकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।