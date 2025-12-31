31 दिसंबर 2025,

बुधवार

राजसमंद

राजसमंद में 5-डे बैंकिंग की मांग को लेकर बैंक कर्मियों का प्रदर्शन, हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले मंगलवार को राजसमंद जिले के समस्त बैंक कर्मियों ने एसबीआई क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में 5-डे बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया।

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Dec 31, 2025

Bank Employee Agitation

Bank Employee Agitation

राजसमंद. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले मंगलवार को राजसमंद जिले के समस्त बैंक कर्मियों ने एसबीआई क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में 5-डे बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में जिले भर से 150 से अधिक बैंक कर्मियों ने सहभागिता की।धरना-प्रदर्शन में एसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन राजसमंद के जोनल सेक्रेटरी जगदीश मीणा, मुकुंददास भाटी तथा नोबो के क्षेत्रीय सचिव हरकेश मीणा सहित कई बैंक कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने एक स्वर में मांग की कि 5-डे बैंकिंग व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाए। इस अवसर पर जोनल सेक्रेटरी मुकुंददास भाटी ने कहा कि बैंक कर्मियों की यह पूर्णतः न्यायोचित मांग लंबे समय से लंबित है। यदि सरकार एवं बैंक प्रबंधन ने इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया, तो जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में बैंक कर्मी हड़ताल पर जाने को विवश होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार और बैंक प्रबंधन की होगी। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि 5-डे बैंकिंग व्यवस्था लागू होने से ग्राहकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

वर्तमान समय डिजिटल और एआई आधारित बैंकिंग का युग है, जिसमें एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई सहित अनेक सेवाएं उपलब्ध हैं।

5-डे बैंकिंग से ये होंगे लाभ

  • ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा
  • कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ेगी
  • कार्य से जुड़ी त्रुटियों में कमी आएगी
  • बैंकिंग प्रणाली अधिक संतुलित, सुदृढ़ और प्रभावी बनेगी

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के नेतृत्व में समस्त बैंक कर्मियों ने सरकार एवं बैंक प्रबंधन से तत्काल 5-डे बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की पुरजोर मांग की।

31 Dec 2025 12:14 pm

राजसमंद में 5-डे बैंकिंग की मांग को लेकर बैंक कर्मियों का प्रदर्शन, हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी

