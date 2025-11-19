Patrika LogoSwitch to English

राजसमंद

3 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र हुए डिजिटाइज

राजस्थान में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण-2026 का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Nov 19, 2025

SIR NEWS

SIR NEWS

राजसमंद. राजस्थान में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण-2026 का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पुनरीक्षण अभियान के तहत जिले में बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। राजसमंद जिले में अब तक 99.99 प्रतिशत मतदाताओं तक फॉर्म पहुँचाए जा चुके हैं, जबकि इन प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य भी समान गति से चल रहा है। सोमवार शाम 3 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल 9,65,898 मतदाताओं में से 3,24,948 प्रपत्र अब तक डिजिटल रूप में परिवर्तित किए जा चुके हैं। शेष प्रपत्रों को भी जल्दी डिजिटाइज करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार हसीजा प्रतिदिन सुबह सभी ईआरओ, सुपरवाइजरों और बीएलओ से वीसी के माध्यम से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जारी कर रहे हैं। वे फील्ड निरीक्षण भी कर रहे हैं ताकि प्रत्येक कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित हो।

4 दिसंबर तक जारी रहेगा घर-घर सर्वेक्षण

  • घर-घर सर्वेक्षण अवधि: 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक
  • प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन: 9 दिसंबर 2025
  • दावा-आपत्ति अवधि: 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026
  • अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन: 7 फरवरी 2026

मतदाता शीघ्र जमा करें गणना प्रपत्र

जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार हसीजा ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाएँ। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक प्रपत्र नहीं भरा है, वे शीघ्र अपने बीएलओ को सौंपें, ताकि समय पर सत्यापन और रिकॉर्ड अद्यतन हो सके।

मिलेगी यह सुविधा

  • किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
  • बीएलओ से संपर्क हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा का भी उपयोग किया जा सकता है।

Updated on:

19 Nov 2025 11:56 am

Published on:

19 Nov 2025 11:55 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / 3 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र हुए डिजिटाइज

