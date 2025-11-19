3 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र हुए डिजिटाइज

राजसमंद. राजस्थान में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण-2026 का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पुनरीक्षण अभियान के तहत जिले में बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। राजसमंद जिले में अब तक 99.99 प्रतिशत मतदाताओं तक फॉर्म पहुँचाए जा चुके हैं, जबकि इन प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य भी समान गति से चल रहा है। सोमवार शाम 3 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल 9,65,898 मतदाताओं में से 3,24,948 प्रपत्र अब तक डिजिटल रूप में परिवर्तित किए जा चुके हैं। शेष प्रपत्रों को भी जल्दी डिजिटाइज करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार हसीजा प्रतिदिन सुबह सभी ईआरओ, सुपरवाइजरों और बीएलओ से वीसी के माध्यम से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जारी कर रहे हैं। वे फील्ड निरीक्षण भी कर रहे हैं ताकि प्रत्येक कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित हो।