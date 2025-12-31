कबाड़ से कलाकारी: देवगढ़ में ‘वेस्ट टू बेस्ट’ नवाचार ने कचरे को बनाया आकर्षण

देवगढ़. देवगढ़ में नगर पालिका मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरक उदाहरण बनकर उभरा है। यह केंद्र केवल जनसेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी रचनात्मक सोच और नवाचार के माध्यम से ‘वेस्ट टू बेस्ट’ की अवधारणा को साकार कर रहा है। यहाँ बेकार और अनुपयोगी समझे जाने वाले कचरे को कलात्मक रूप देकर न केवल उसका पुनः उपयोग किया जा रहा है, बल्कि समाज को सतत विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का संदेश भी दिया जा रहा है।