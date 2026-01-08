राजसमंद में कोहरे का कहर, जाड़े का जोर, ठिठुरा पोर-पोर

रेलमगरा. विगत कई दिनों से चल रही सर्द हवाओं के साथ कोहरा पड़ने से आम जनजीवन बेहाल हो रहा है। दोपहर तक कोहरे के चलते धूप नही निकल पाई। ऐसे में हाड़ कंपाने वाली सर्दी से धूजणी छूटने लगी। सर्दी से बचाव के लिए आमजन को दिन के समय में भी अलाव तापते देखा गया। कोहरे के साथ आसमान में बरस रही ओस की बूंदों से पेड़ों की शाखाओं और टीन शेड से पानी की बूंदे टपक रही है। सर्द हवाओं से फसलों में पाला पड़ने का आशंका बढ गई है। फसलों को पाले से बचाने के लिए एडवाईजरी जारी की है। सहायक कृषि निदेशक नाथद्वारा शिवप्रकाश कुम्हार ने बताया कि अत्यधिक ठण्ड से फसलों में पाला पड़ने की संभावनाए बढ़ गई है। फसलों को पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करने की सलाह दी गई, जिससे भूमि का तापमान उचित बना रहता है। खेतों की उत्तर एवं पश्चिमी दिशा की मेड़ों पर कूड़ा-कचरा जलाकर धुआं करने के साथ 0.1 प्रतिशत गंधक का तेजाब या घुलनशील गंधक का छिड़काव करने की सलाह दी गई है।