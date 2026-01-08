8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राजसमंद

राजसमंद में कोहरे का कहर, जाड़े का जोर, ठिठुरा पोर-पोर

बुधवार सुबह राजसमंद शहर घने कोहरे की मोटी चादर में ऐसा लिपटा नजर आया मानो पूरा इलाका धुंध में समा गया हो। हालात इतने खराब थे कि न अरावली की पहाड़ियां दिखाई दीं

3 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Jan 08, 2026

Fg In Rajsamand

Fg In Rajsamand

राजसमंद. बुधवार सुबह राजसमंद शहर घने कोहरे की मोटी चादर में ऐसा लिपटा नजर आया मानो पूरा इलाका धुंध में समा गया हो। हालात इतने खराब थे कि न अरावली की पहाड़ियां दिखाई दीं और न ही आसपास के मकान। सुबह करीब 10 बजे तक दृश्यता बेहद कम बनी रही, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कड़ाके की सर्दी के साथ गलन, ठिठुरन और ओस ने लोगों को दिनभर बेहाल किए रखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जमीन और आसमान एक-दूसरे में घुल गए हों। ठंडी हवाओं के तीखे झोंके शरीर को नश्तर की तरह चुभते रहे। वाहनों, पेड़-पौधों और खुली जमीन पर ओस की मोटी परत जमी दिखाई दी। अरावली की पहाड़ियां और आसपास के रिहायशी इलाके कोहरे में पूरी तरह ओझल हो गए। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी से बचाव के लिए लोग जगह-जगह अलाव जलाकर राहत पाते नजर आए।

देर से दिखी सूरज की झलक

सुबह 11 बजे तक भी सूरज की साफ झलक नहीं मिल पाई। दिन में हल्की धूप जरूर निकली, लेकिन उसमें गर्माहट नदारद रही। शीतलहर का असर दिनभर बना रहा। ठंड से बचने के लिए चाय-कॉफी की दुकानों और थड़ियों पर लोगों की भीड़ लगी रही। शाम ढलते ही सर्दी के कारण बाजारों और सड़कों की रौनक जल्दी सिमट गई।

ला नीना का दिख रहा असर

मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष सर्दी के अधिक प्रभावी रहने के पीछे ला नीना की भूमिका प्रमुख मानी जा रही है। प्रशांत महासागर में बनने वाली मौसमी स्थिति को ईएनएसओ कहा जाता है। सर्दियों में इसे ला नीना और गर्मियों में अल नीनो कहा जाता है। अल नीनो के दौरान समुद्र का तापमान बढ़ता है, जबकि ला नीना में समुद्री तापमान घट जाता है। इसका असर यह होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी, वहीं मैदानी इलाकों में घना कोहरा, पाला और तापमान में गिरावट देखने को मिलती है।

सुबह के समय दृश्यता की स्थिति

  • सुबह 6 बजे: लगभग 300 मीटर
  • सुबह 9 बजे: करीब 250 मीटर
  • सुबह 10 बजे: दृश्यता में हल्का सुधार

हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का असर रहा जारी, जनजीवन प्रभावित

आमेट. भीषण सर्दी का असर नगर और उपखंड क्षेत्र में बुधवार को भी बना रहा। सुबह हाड़ कंपा देने वाली शीत के बीच घने कोहरे और बादलों के कारण लोगों को धूप का सहारा भी नहीं मिल पाने से जनजीवन खासा प्रभावित रहा। ऐसे में पिछले एक सप्ताह की तरह आज भी लोग देरी से ही घरों से बाहर निकल पाए। इसके बाद भी दिनभर सर्द हवाओं का पहरा बना रहा, हालांकि दोपहर में धूप निकलने से कुछ राहत मिली। लेकिन, शाम ढलने के साथ ही धूजणी वाली सर्दी ने फिर से घेरा डाल लिया। ऐसे में लोगों ने अलाव जलाकर बचाव के जतन किए। वहीं, रात को भी नगर में जल्दी ही सन्नाटा पसर गया।

कड़ाके की सर्दी के बीच कोहरे से बढा फसलों में पाला पड़ने का खतरा

रेलमगरा. विगत कई दिनों से चल रही सर्द हवाओं के साथ कोहरा पड़ने से आम जनजीवन बेहाल हो रहा है। दोपहर तक कोहरे के चलते धूप नही निकल पाई। ऐसे में हाड़ कंपाने वाली सर्दी से धूजणी छूटने लगी। सर्दी से बचाव के लिए आमजन को दिन के समय में भी अलाव तापते देखा गया। कोहरे के साथ आसमान में बरस रही ओस की बूंदों से पेड़ों की शाखाओं और टीन शेड से पानी की बूंदे टपक रही है। सर्द हवाओं से फसलों में पाला पड़ने का आशंका बढ गई है। फसलों को पाले से बचाने के लिए एडवाईजरी जारी की है। सहायक कृषि निदेशक नाथद्वारा शिवप्रकाश कुम्हार ने बताया कि अत्यधिक ठण्ड से फसलों में पाला पड़ने की संभावनाए बढ़ गई है। फसलों को पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करने की सलाह दी गई, जिससे भूमि का तापमान उचित बना रहता है। खेतों की उत्तर एवं पश्चिमी दिशा की मेड़ों पर कूड़ा-कचरा जलाकर धुआं करने के साथ 0.1 प्रतिशत गंधक का तेजाब या घुलनशील गंधक का छिड़काव करने की सलाह दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Jan 2026 12:10 pm

Published on:

08 Jan 2026 12:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / राजसमंद में कोहरे का कहर, जाड़े का जोर, ठिठुरा पोर-पोर

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद में होटल के पास होटल खोलने से उपजा विवाद, मारपीट से शुरू तकरार बदली तलवार से निर्मम हत्याकांड में

Murder Case Accused
राजसमंद

जिले के इस अस्पताल में पहली बार वीडियो लैरिंगोस्कोपी तकनीक से 90 वर्षीय वृद्धा का सफल ऑपरेशन

Nathdwara News
राजसमंद

आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजसमंद विधायक के खिलाफ लगे नारे?, सांसद से बात करने से क्यों किया गया साफ इनकार

Harish Joshi Murder Case
राजसमंद

Rajsamand: युवक की हत्या कर शव को लेकर कार से 26 किमी तक घूमते रहे, शव कुएं में फेंककर भागे, पुलिस ने किया खुलासा

पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा, इनसेट में मृतक हरिश जोशी, पत्रिका फोटो
राजसमंद

राजसमंद में दिनदहाड़े चौराहे पर तलवार से वार कर युवक की निर्मम हत्या, एसयूवी में आए थे छह हमलावर

राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.