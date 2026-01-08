जिले के इस अस्पताल में पहली बार वीडियो लैरिंगोस्कोपी तकनीक से 90 वर्षीय वृद्धा का सफल ऑपरेशन

नाथद्वारा. नगर के लालबाग स्थित श्री गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय में चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। यहां डॉक्टरों की टीम ने पहली बार अत्याधुनिक वीडियो लैरिंगोस्कोपी तकनीक का उपयोग करते हुए मुश्किल इनट्यूबेशन के माध्यम से 90 वर्षीय वृद्धा के कूल्हे की हड्डी का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया। इस सफलता से न केवल अस्पताल की चिकित्सा क्षमताओं पर भरोसा बढ़ा है, बल्कि स्थानीय स्तर पर गंभीर मरीजों के लिए उन्नत उपचार की संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं। उपखंड के केसुली गांव निवासी वजी बाई पालीवाल (90) के गिरने से कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। ऑपरेशन से पूर्व उनकी हार्ट बीट बार-बार असामान्य हो रही थी। इस स्थिति को देखते हुए उन्हें उदयपुर ले जाया गया, जहां हृदय संबंधी ऑपरेशन कर पेसमेकर प्रत्यारोपित किया गया। पेसमेकर लगने के बाद परिजन महिला को पुनः नाथद्वारा के जिला अस्पताल लेकर आए।