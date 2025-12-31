गढ़बोर बनेगा नया प्रशासनिक केंद्र, राजसमंद जिले को मिली आठवीं पंचायत समिति

राजसमंद. जिले के ग्रामीण अंचल के लिए एक बड़ी प्रशासनिक सौगात सामने आई है। राज्य सरकार ने गढ़बोर को नई पंचायत समिति का दर्जा दे दिया है। लंबे समय से क्षेत्रवासी जिस मांग को लेकर आंदोलनरत थे, वह आखिरकार पूरी हो गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने देर रात इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। शासन सचिव डॉ. जोगाराम की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब राजसमंद जिले में पंचायत समितियों की संख्या सात से बढ़कर आठ हो गई है। इससे पहले जिले में रेलमगरा, भीम, देवगढ़, खमनोर, राजसमंद, कुंभलगढ़ और आमेट पंचायत समितियां कार्यरत थीं, जबकि अब गढ़बोर भी इस सूची में शामिल हो गया है। गढ़बोर पंचायत समिति के गठन की घोषणा के बाद चारभुजा क्षेत्र में उल्लास का माहौल देखने को मिला। विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ का चारभुजा बस स्टैंड पर आतिशबाजी के साथ स्वागत किया।