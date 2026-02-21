कार्बन क्रेडिट से आय कमाने वाली देश की पहली पंचायत बनेगी पिपलांत्री,पेड़ बनेंगे भविष्य की पूंजी

राजसमंद. पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। राजसमंद जिले की ग्राम पंचायत पिपलांत्री न केवल राजसमंद जिले कि बल्कि देश की ऐसी पहली ग्राम पंचायत बनने जा रही है जो कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आय अर्जित करेगी। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीन पीपल सोसाइटी, टेरा ब्लू कम्पनी एवं पिपलांत्री ग्राम पंचायत के मध्य कार्बन क्रेडिट परियोजना को लेकर त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जैविक खेती, व्यापक स्तर पर पौधरोपण एवं सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के माध्यम से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसा कर पिपलांत्री पौधारोपण और हरित विकास कार्यों को अपनाकर कार्बन बाजार से जुड़ने जा रही है। जिससे पंचायत और किसानों दोनों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। ग्राम पंचायत की प्रशासक अनिता पालीवाल ने कार्बन क्रेडिट को ग्राम पंचायत के लिए बड़ा कदम बताया।