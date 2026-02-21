झोर गांव की माटी में महकी केसर और अश्वगंधा, नवाचार से लिखी खेती की नई सफलता गाथा

कुंवारिया(राजसमंद). राजसमंद जिले के झोर गांव की धरती अब नई खुशबू से महक रही है। जहां वर्षों से गेहूं, मक्का और चने जैसी पारंपरिक फसलें ही किसानों की पहचान थीं, वहीं प्रगतिशील किसान रामलाल खारोल ने अपनी मेहनत, प्रयोगधर्मिता और आधुनिक सोच से खेती की दिशा ही बदल दी। उन्होंने केसर और अश्वगंधा जैसी बहुमूल्य औषधीय फसलों की सफल खेती कर क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। आज राजसमंद की मिट्टी में लाल सोना कही जाने वाली केसर की खुशबू फैल रही है। रामलाल खारोल ने जिले में पहली बार अमेरिकन केसर (अडक केसर) और सिम पुष्टि अश्वगंधा की सफल पैदावार कर यह साबित कर दिया कि सही जानकारी और तकनीक से खेती को अत्यधिक लाभकारी बनाया जा सकता है।