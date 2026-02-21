21 फ़रवरी 2026,

राजसमंद

झोर गांव की माटी में महकी केसर और अश्वगंधा, नवाचार से लिखी खेती की नई सफलता गाथा

कुंवारिया(राजसमंद). राजसमंद जिले के झोर गांव की धरती अब नई खुशबू से महक रही है। जहां वर्षों से गेहूं, मक्का और चने जैसी पारंपरिक फसलें ही किसानों की पहचान थीं, वहीं प्रगतिशील किसान रामलाल खारोल ने अपनी मेहनत, प्रयोगधर्मिता और आधुनिक सोच से खेती की दिशा ही बदल दी। उन्होंने केसर और अश्वगंधा जैसी बहुमूल्य [&hellip;]

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Feb 21, 2026

Farming News

कुंवारिया(राजसमंद). राजसमंद जिले के झोर गांव की धरती अब नई खुशबू से महक रही है। जहां वर्षों से गेहूं, मक्का और चने जैसी पारंपरिक फसलें ही किसानों की पहचान थीं, वहीं प्रगतिशील किसान रामलाल खारोल ने अपनी मेहनत, प्रयोगधर्मिता और आधुनिक सोच से खेती की दिशा ही बदल दी। उन्होंने केसर और अश्वगंधा जैसी बहुमूल्य औषधीय फसलों की सफल खेती कर क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। आज राजसमंद की मिट्टी में लाल सोना कही जाने वाली केसर की खुशबू फैल रही है। रामलाल खारोल ने जिले में पहली बार अमेरिकन केसर (अडक केसर) और सिम पुष्टि अश्वगंधा की सफल पैदावार कर यह साबित कर दिया कि सही जानकारी और तकनीक से खेती को अत्यधिक लाभकारी बनाया जा सकता है।

परंपरागत खेती से आगे बढ़ने का साहस

जहां अधिकांश किसान पारंपरिक फसलों तक सीमित रहे, वहीं रामलाल ने कुछ नया करने का संकल्प लिया। इंटरनेट और कृषि विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेकर उन्होंने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी का अध्ययन किया तथा औषधीय खेती का प्रयोग शुरू किया। उनका मानना है खेती घाटे का सौदा नहीं, बल्कि सही फसल और सही तकनीक का खेल है।

खेतों में रंग, खुशबू और मुनाफे का संगम

आज उनके खेत में खिलते केसर के फूल और लहलहाती अश्वगंधा हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रही है।

  • अडक (अमेरिकन) केसर – कम पानी में तैयार, बाजार में अधिक मांग
  • सिम पुष्टि अश्वगंधा – उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय फसल, आयुर्वेद में विशेष उपयोग
  • शुरुआत में लोगों को इस प्रयोग पर संदेह था, लेकिन अब फसल देखकर किसान प्रेरित हो रहे हैं।

सफलता की कहानी-किसान की जुबानी

रामलाल खारोल बताते हैं कि उन्होंने खेती शुरू करने से पहले मिट्टी परीक्षण करवाया और रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद को प्राथमिकता दी।

  • तापमान और सिंचाई का विशेष प्रबंधन किया
  • कम समय में तैयार होने वाली किस्म चुनी
  • गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया
  • परिणामस्वरूप फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बेहतर रहे।

बना प्रेरणा केंद्र, मॉडल फार्म

आज झोर गांव में उनका खेत मॉडल फार्म बन चुका है। आसपास के गांवों से किसान उनकी खेती देखने और नई तकनीक सीखने पहुंच रहे हैं। उनकी पहल यह संदेश देती है कि औषधीय खेती अपनाकर किसान अपनी आय कई गुना बढ़ा सकते हैं।

केसर के प्रमुख फायदे

  • दिमाग और याददाश्त मजबूत करता है
  • मानसिक तनाव कम करता है
  • फोकस और मूड बेहतर बनाता है
  • त्वचा में प्राकृतिक निखार लाता है
  • एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर
  • ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है
  • कोलेस्ट्रॉल संतुलन में सहायक
  • हार्मोन बैलेंस में मददगार
  • रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है

अश्वगंधा के प्रमुख फायदे

  • तनाव और चिंता कम करता है
  • नींद की गुणवत्ता सुधारता है
  • ताकत और स्टैमिना बढ़ाता है
  • थकान और कमजोरी दूर करता है
  • मानसिक स्पष्टता व याददाश्त बढ़ाता है
  • सूजन कम करने में सहायक
  • इम्युनिटी मजबूत करता है
  • ऊर्जा और प्रजनन क्षमता बढ़ाने में सहायक

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / झोर गांव की माटी में महकी केसर और अश्वगंधा, नवाचार से लिखी खेती की नई सफलता गाथा

