कमरे ईवीएम के नाम, छात्र डोम में: राजसमंद के स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल

विद्यालय का दूसरा परिसर अत्यंत पुराना और जर्जर अवस्था में है। सुरक्षा कारणों से विद्यार्थियों को वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल उस भवन का उपयोग विद्यालय स्टाफ द्वारा किया जा रहा है। विद्यालय प्रशासन ने इस समस्या की जानकारी जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार दी, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि ईवीएम से जुड़ा मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण मशीनें फिलहाल विद्यालय परिसर में ही रखी गई हैं। इन परिस्थितियों के चलते विद्यार्थियों को असुविधाजनक माहौल में परीक्षा देनी पड़ रही है, जिससे अभिभावकों और शिक्षकों में भी चिंता बनी हुई है। परिणामस्वरूप विद्यार्थियों को अब डोम में बैठकर परीक्षा देने जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।