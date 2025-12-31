तबादला नीति पर सरकार की चुप्पी, तृतीय श्रेणी शिक्षकों का सब्र जवाब दे रहा है, कर्नाटक और बिहार में हर पांच साल में प्रक्रिया पूरी की जाती

राजसमंद. राज्य सरकार की तबादला नीति को लेकर ढुलमुल इच्छाशक्ति का सबसे बड़ा खामियाजा शिक्षा विभाग के सबसे बड़े वर्ग तृतीय श्रेणी शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में जहां हर साल शिक्षकों के तबादले होते हैं, कर्नाटक और बिहार में हर पांच साल में प्रक्रिया पूरी की जाती है, वहीं राजस्थान में पिछले 7 साल से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले पूरी तरह ठप पड़े हैं। स्थिति यह है कि राज्य सरकार की 100 दिन की कार्ययोजना में शामिल स्थायी तबादला नीति का ड्राफ्ट दो साल बाद भी तैयार नहीं हो पाया, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा में सिर्फ 10 महीने में बनी सरकार ने ग्रेड थर्ड शिक्षकों की तबादला नीति को मंजूरी दे दी।इस तुलना ने राजस्थान के शिक्षकों के धैर्य की परीक्षा को और कठिन बना दिया है। सरकार की उदासीनता से शिक्षक संगठनों में गहरी हताशा के साथ-साथ आक्रोश भी चरम पर पहुंचता दिख रहा है। अंदरखाने आंदोलन की सुगबुगाहट अब खुलकर महसूस की जाने लगी है।