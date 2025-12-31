केलवा–तासोल में कानून बेबस! दिनदहाड़े धड़ल्ले से दौड़ रहा अवैध बजरी परिवहन, जेसीबी–डंपरों से रोज़ लाखों का खेल

ग्रामीणों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बजरी के अवैध खनन और परिवहन पर सख्त रोक लगाए जाने के बावजूद क्षेत्र में आदेशों की खुलेआम अवहेलना हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अवैध बजरी परिवहन रोकने के लिए ट्रैक्टरों पर सख्त नियंत्रण किया जाए और अपंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से होने वाले परिवहन को पूरी तरह बंद किया जाए। इसके बावजूद केलवा क्षेत्र में रेत माफिया के ट्रैक्टर आबादी वाले इलाकों में धड़ल्ले से चल रहे हैं। कई बार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में भारी असंतोष है।