आज होगी जश्न की रात: कुंभलगढ़ में रोशनी, रौनक और रंगारंग नववर्ष उत्सव

नववर्ष की रात यहां सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलेगा, बल्कि अनुभव भी नए रंगों में ढलेगा। राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और दक्षिण भारतीय व्यंजनों की खुशबू से सजी थालियां, खुले आसमान के नीचे कैंप फायर, गाला डिनर, लाइव बैंड, स्टेज शो और पारंपरिक लोकनृत्य, हर होटल में उत्सव का अलग अंदाज़ देखने को मिलेगा। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी जगह विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि मेहमानों को सुकून और आनंद दोनों मिलें। नेशनल हाईवे 162 ई और राजसमंद से ओलादर तक बेहतर सड़क संपर्क ने चारभुजा, नाथद्वारा और उदयपुर से कुंभलगढ़ की पहुंच आसान कर दी है। पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि इस कनेक्टिविटी ने क्षेत्र में नई ऊर्जा भर दी है और नववर्ष पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है।