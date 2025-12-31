31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

आज होगी जश्न की रात: कुंभलगढ़ में रोशनी, रौनक और रंगारंग नववर्ष उत्सव

विश्व विरासत में शुमार ऐतिहासिक कुंभलगढ़ आज नव वर्ष की पूर्व संध्या पर किसी सपनों की नगरी की तरह जगमगाने को तैयार है।

3 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Dec 31, 2025

new year in kumbhalgarh

new year in kumbhalgarh

कुंभलगढ़. विश्व विरासत में शुमार ऐतिहासिक कुंभलगढ़ आज नव वर्ष की पूर्व संध्या पर किसी सपनों की नगरी की तरह जगमगाने को तैयार है। पहाड़ियों पर बसे इस ऐतिहासिक क्षेत्र में होटल–रिसॉर्ट्स की कतारें रोशनी से नहा चुकी हैं और देश–विदेश से आए हजारों मेहमानों के स्वागत की तैयारियां अपने चरम पर हैं। ठंडी हवाओं के बीच जश्न की गर्माहट, संगीत की धुनें और राजस्थानी मेहमाननवाज़ी—सब मिलकर इस रात को यादगार बनाने वाले हैं।

होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष भारतपाल सिंह शेखावत के अनुसार 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक लगभग सभी होटल और रिसॉर्ट पूरी तरह बुक हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। हेरिटेज सोसायटी के सचिव कुबेर सिंह सोलंकी बताते हैं कि कुंभलगढ़ क्षेत्र में करीब 3,000 कमरे उपलब्ध हैं, जिनमें 9 से 10 हजार पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था है—और इस समय लगभग सभी छोटे-बड़े होटल, रिसॉर्ट पूरी तरह फुल हैं।

स्वाद, संगीत और संस्कृति से सजी शाम

नववर्ष की रात यहां सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलेगा, बल्कि अनुभव भी नए रंगों में ढलेगा। राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और दक्षिण भारतीय व्यंजनों की खुशबू से सजी थालियां, खुले आसमान के नीचे कैंप फायर, गाला डिनर, लाइव बैंड, स्टेज शो और पारंपरिक लोकनृत्य, हर होटल में उत्सव का अलग अंदाज़ देखने को मिलेगा। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी जगह विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि मेहमानों को सुकून और आनंद दोनों मिलें। नेशनल हाईवे 162 ई और राजसमंद से ओलादर तक बेहतर सड़क संपर्क ने चारभुजा, नाथद्वारा और उदयपुर से कुंभलगढ़ की पहुंच आसान कर दी है। पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि इस कनेक्टिविटी ने क्षेत्र में नई ऊर्जा भर दी है और नववर्ष पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है।

रोशनी में नहाया किला, लौटती रौनक

नववर्ष की पूर्व संध्या पर कुंभलगढ़ का दुर्ग रोशनी की चमक में एक बार फिर सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। रंगीन विद्युत सज्जा, थीम डेकोरेशन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—यह दृश्य न सिर्फ देखने लायक होगा, बल्कि कैमरों और यादों में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा।

भविष्य का संभावित वैश्विक आइकॉन

पर्यटन विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि यही रुझान बना रहा तो आने वाले वर्षों में कुंभलगढ़ उन वैश्विक यात्रा स्थलों में शुमार हो सकता है, जिन्हें दुनिया भर के पर्यटक अपनी ‘लाइफटाइमलिस्ट’ में रखते हैं। कुंभलगढ़ की खासियत सिर्फ इसका भव्य किला नहीं, बल्कि वह अनुभव है—जहां इतिहास की फुसफुसाहट, प्रकृति की शांति और आधुनिक रचनात्मकता का सुंदर संगम मिलता है। यही वजह है कि कुंभलगढ़ अब केवल एक गंतव्य नहीं, बल्कि एक वैश्विक यात्रा-कहानी बनता जा रहा है।

कुंभलगढ़ नेशनल पार्क भी आकर्षण का केंद्र

दुर्ग के साथ-साथ 610 वर्ग किलोमीटर में फैला कुंभलगढ़ नेशनल पार्क भी पर्यटकों को रोमांचित कर रहा है। राजसमंद, पाली और उदयपुर जिलों में विस्तृत इस पार्क में पैंथर, भालू, सांभर, नीलगाय, हिरन, जंगली सूअर सहित कई वन्यजीव सहजता से दिखाई दे रहे हैं। पक्षियों और रेप्टाइल प्रजातियों की विविधता भी प्रकृति प्रेमियों को खासा आकर्षित कर रही है। प्रस्तावित टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर उम्मीदें और उत्साह दोनों बढ़े हुए हैं।

पर्यटन का विकेंद्रीकरण: अगला जरूरी कदम

कुबेर सिंह सोलंकी के अनुसार कुंभलगढ़ दुर्ग इस क्षेत्र का मुख्य पर्यटन केंद्र है, जहां इस वर्ष 4 लाख 5 हजार से अधिक देशी और 9,316 विदेशी पर्यटक पहुंचे। लेकिन दुर्ग देखने के बाद पर्यटक यहां के प्राकृतिक वातावरण, वन्यजीव अभयारण्य और ग्रामीण जीवन में रम जाना चाहते हैं। ऐसे में पर्यटन के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। परशुराम महादेव, आमज माता, जरगा जी, सूरज कुंड, चारभुजा जी जैसे धार्मिक स्थलों के साथ उदयसिंह शरण स्थली, राणा काकर, पासून, रूपनगर जैसे ऐतिहासिक और हमेर पाल, तलादरी, रिछेड़ जैसे प्राकृतिक स्थलों का विकास किया जाए, तो ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का समग्र विकास होगा।

आज की रात कुंभलगढ़ में सिर्फ जश्न नहीं होगा, यह एक नई शुरुआत, नई उम्मीदों और नए सपनों की रात होगी, जहां इतिहास, प्रकृति और उत्सव एक साथ मुस्कुराएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 12:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / आज होगी जश्न की रात: कुंभलगढ़ में रोशनी, रौनक और रंगारंग नववर्ष उत्सव

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आज 31 दिसंबर तक आवेदन का आ​खिरी मौका, मेधावी बालिकाओं को मिलेगा पदमाक्षी पुरस्कार

राजसमंद

केलवा–तासोल में कानून बेबस! दिनदहाड़े धड़ल्ले से दौड़ रहा अवैध बजरी परिवहन, जेसीबी–डंपरों से रोज़ लाखों का खेल

(illegal gravel mining in kelwa
राजसमंद

14.35 किमी की आठ सड़कों के लिए केंद्र ने स्वीकृत किए 9.22 करोड़ रूपए

MP Mahima kumari Mewar
राजसमंद

गढ़बोर बनेगा नया प्रशासनिक केंद्र, राजसमंद जिले को मिली आठवीं पंचायत समिति

Charbhuja news panchayat samiti
राजसमंद

तबादला नीति पर सरकार की चुप्पी, तृतीय श्रेणी शिक्षकों का सब्र जवाब दे रहा है, कर्नाटक और बिहार में हर पांच साल में प्रक्रिया पूरी की जाती

transfer policy news
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.