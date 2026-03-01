पति से धोखा, पांच बच्चों को ‘मौत’ के मुंह में छोड़कर प्रेमी संग फरार हुई मां: पढ़ें रूह कंपा देने वाली खबर

Mother abandons children Rampur:उत्तर प्रदेश के रामपुर के ग्राम जिबाई कदीम निवासी रूप किशोर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी मिथलेश (33) अचानक घर से गायब हो गई। आरोप है कि महिला ने जाने से पहले अपने पांचों बच्चों को नशीला पदार्थ सुंघाकर सुला दिया और घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर उन्हें अंदर ही बंद कर दिया। इसके बाद वह अपने प्रेमी सुरेंद्र उर्फ खन्ना के साथ फरार हो गई। इस घटना से पूरे परिवार में दहशत और आक्रोश का माहौल है।