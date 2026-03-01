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रामपुर

पति से धोखा, पांच बच्चों को ‘मौत’ के मुंह में छोड़कर प्रेमी संग फरार हुई मां: पढ़ें रूह कंपा देने वाली खबर

Rampur News: यूपी के रामपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने ही पांच बच्चों को घर में बंद कर नशीला पदार्थ देकर सुला दिया और प्रेमी के साथ फरार हो गई।

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रामपुर

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Mohd Danish

Mar 26, 2026

mother locked kids fled with lover rampur

पांच बच्चों को 'मौत' के मुंह में छोड़कर प्रेमी संग फरार हुई मां | Image Source - Pexels

Mother abandons children Rampur:उत्तर प्रदेश के रामपुर के ग्राम जिबाई कदीम निवासी रूप किशोर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी मिथलेश (33) अचानक घर से गायब हो गई। आरोप है कि महिला ने जाने से पहले अपने पांचों बच्चों को नशीला पदार्थ सुंघाकर सुला दिया और घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर उन्हें अंदर ही बंद कर दिया। इसके बाद वह अपने प्रेमी सुरेंद्र उर्फ खन्ना के साथ फरार हो गई। इस घटना से पूरे परिवार में दहशत और आक्रोश का माहौल है।

पति की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

घटना की जानकारी मिलते ही पति रूप किशोर ने थाना पटवाई में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि सुरेंद्र उर्फ खन्ना उनकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी और दोनों की तलाश में दबिश देना शुरू किया।

पुलिस दबाव में प्रेमी संग महिला पहुंची थाने

पुलिस की लगातार कार्रवाई और दबाव के चलते कुछ ही समय बाद महिला और उसका प्रेमी खुद थाने पहुंच गए। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, वहीं प्रेमी से भी घटना से जुड़े हर पहलू पर जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे घटनाक्रम की योजना कब और कैसे बनाई गई।

मेडिकल जांच के बाद न्यायालय में होगी पेशी

थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि महिला का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि घटना के दौरान उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या थी। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद महिला को न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

घटना के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्थिति को लेकर उठ रहा है। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों के अनुसार, बच्चों को काफी देर तक घर में बंद रखा गया, जिससे उनकी हालत बिगड़ सकती थी। फिलहाल पुलिस और परिवार के लोग बच्चों की देखभाल में जुटे हैं। वहीं, प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि बच्चों को दिए गए नशीले पदार्थ का असर कितना गंभीर था, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

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Published on:

26 Mar 2026 10:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / पति से धोखा, पांच बच्चों को ‘मौत’ के मुंह में छोड़कर प्रेमी संग फरार हुई मां: पढ़ें रूह कंपा देने वाली खबर

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