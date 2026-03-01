रामपुर के विकास की आवाज राष्ट्रपति भवन तक पहुंची: सांसद नदवी ने उठाए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के बड़े मुद्दे

रामपुर के विकास की आवाज राष्ट्रपति भवन तक पहुंची..
Nadvi Meets President Rampur: समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर रामपुर जिले के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। यह मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई, जहां सांसद ने न सिर्फ ईद की शुभकामनाएं दीं, बल्कि जिले की जमीनी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रामपुर लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से पीछे छूटता जा रहा है और यहां की जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। इस मुलाकात को जिले के लिए एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।
मुलाकात के दौरान सांसद नदवी ने सबसे पहले रामपुर में बंद पड़ी फैक्ट्रियों और चीनी मिलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि इन उद्योगों के बंद होने से हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं, जिससे जिले की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि इन बंद इकाइयों को दोबारा चालू कराने के लिए केंद्र स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएं। सांसद ने कहा कि अगर उद्योग फिर से शुरू होते हैं, तो न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि स्थानीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।
सांसद नदवी ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि रामपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज न होने के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। कई बार समय पर इलाज न मिलने से गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की कि जिले में एक अत्याधुनिक सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए, जिससे स्थानीय लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
शिक्षा के मुद्दे पर सांसद ने कहा कि रामपुर में सरकारी विश्वविद्यालय का अभाव छात्रों के भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। उन्होंने बताया कि छात्रों को मजबूरी में महंगी निजी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ता है या फिर दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता है। सांसद ने मांग की कि जिले में एक सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए, ताकि सभी वर्गों के छात्र गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शिक्षा प्राप्त कर सकें।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सांसद द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन जनहित से जुड़े विषयों पर संबंधित स्तर पर विचार किया जाएगा। इस मुलाकात की जानकारी सांसद के मीडिया प्रभारी महबूब अली पाशा ने दी। उन्होंने कहा कि यह पहल रामपुर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
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