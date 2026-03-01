रामपुर के विकास की आवाज राष्ट्रपति भवन तक पहुंची: सांसद नदवी ने उठाए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के बड़े मुद्दे

Nadvi Meets President Rampur: समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर रामपुर जिले के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। यह मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई, जहां सांसद ने न सिर्फ ईद की शुभकामनाएं दीं, बल्कि जिले की जमीनी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रामपुर लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से पीछे छूटता जा रहा है और यहां की जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। इस मुलाकात को जिले के लिए एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।