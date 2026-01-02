MP BOARD EXAM : अप्रेल में ही सभी कॉपी की हो जाएगा जांच, रिजल्ट आएगा जल्दी

रतलाम। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े शिक्षक और कर्मचारी एमपी बोर्ड की परीक्षा कार्य से इंकार नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने एमपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित कार्य को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इस संबंध में मप्र शासन ने आदेश जारी कर एस्मा लागू किया है। असल में इस बार बोर्ड की परीक्षाएं पूर्व के तय समय के मुकाबले दो माह पूर्व हो रही है। ऐसे में कॉपी की जांच से लेकर परीक्षा के नतीजे भी जल्दी आएंगे।