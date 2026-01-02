2 जनवरी 2026,

रतलाम

MP BOARD EXAM : अप्रेल में ही सभी कॉपी की हो जाएगा जांच, रिजल्ट आएगा जल्दी

इस बार बोर्ड की परीक्षाएं पूर्व के तय समय के मुकाबले दो माह पूर्व हो रही है। ऐसे में कॉपी की जांच से लेकर परीक्षा के नतीजे भी जल्दी आएंगे।

रतलाम

image

Ashish Pathak

Jan 02, 2026

MP Board Exam 2025

MP Board Exam 2025

रतलाम। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े शिक्षक और कर्मचारी एमपी बोर्ड की परीक्षा कार्य से इंकार नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने एमपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित कार्य को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इस संबंध में मप्र शासन ने आदेश जारी कर एस्मा लागू किया है। असल में इस बार बोर्ड की परीक्षाएं पूर्व के तय समय के मुकाबले दो माह पूर्व हो रही है। ऐसे में कॉपी की जांच से लेकर परीक्षा के नतीजे भी जल्दी आएंगे।

रतलाम के शिक्षा विभाग को मिले आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवाएं संधारण तथा विवाद निवारण अधिनियम के तहत यह निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े सभी कार्य परीक्षा संचालन, पर्यवेक्षण, उत्तर पुस्तिकाओं का प्रबंधन, मूल्यांकन सहित अन्य जिम्मेदारियां अनिवार्य होंगी। निर्धारित अवधि में इन कार्यों से इनकार नहीं किया जा सकेगा।

फरवरी से लागू आदेश

शासन ने यह व्यवस्था एक फरवरी से 30 अप्रैल तक लागू की है। इस दौरान माशिम से संबद्ध शिक्षक व कर्मचारी परीक्षा ड्यूटी से बच नहीं सकेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अत्यावश्यक सेवा घोषित होने के बाद कार्य में बाधा डालना या ड्यूटी से मना करना कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आएगा।

5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से

मप्र बोर्ड के सरकारी और निजी स्कूलों की पांचवीं व आठवीं की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से आयोजित की जाएगी। जहां पांचवीं की परीक्षा 20 से 26 फरवरी तक और आठवीं की 20 से 28 फरवरी तक चलेंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही पाली में दोपहर दो बजे से 4.30 बजे तक चलेंगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने परीक्षा की समय-सारिणी और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

प्री-बोर्ड परीक्षा छह जनवरी से शुरू होंगी

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की प्री-बोर्ड परीक्षाएं छह जनवरी 2026 से शुरू होने जा रही हैं।स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी विस्तृत समय-सारिणी जारी करते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

सभी को पालन करना होगा

आमतौर पर माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च-अप्रेल तक होती है। इस बार यह फरवरी माह से ही शुरू हो रही है। जैसे-जैसे परीक्षाएं होती जाएगी, वैसे-वैसे कॉपी की जांच भी चलेगी। परीक्षा के नतीजे भी उम्मीद है जल्दी आ जाएंगे। शासन ने इसलिए ही इस कार्य की ड्यूटी के दौरान कोई अवकाश नहीं ले, इस पर रोक लगा दी है।

-सुभाष कुमावत, प्राचार्य, उत्कृष्ट विद्यालय

Updated on:

02 Jan 2026 12:43 am

Published on:

02 Jan 2026 12:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / MP BOARD EXAM : अप्रेल में ही सभी कॉपी की हो जाएगा जांच, रिजल्ट आएगा जल्दी

