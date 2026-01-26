26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

रतलाम की बंदूक की दुकान में विस्फोट, 2 लोग झुलसे

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम में बंदूक की दुकान में विस्फोट होने से चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई।

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Himanshu Singh

Jan 26, 2026

ratlam news

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम में बंदूक की दुकान में सोमवार को जोरदार विस्फोट हुआ। जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। धमाके के बाद दुकान में आग गई। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।

यह घटना शहर के चांदनी चौक में हुई। दुकान अब्दुल कादरी की बताई जा रही है। जिसमें बंदूकें रखी हुई थी। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि दुकान में वेल्डिंग का काम चल रहा था। जिससे चिंगारी उठी और आग लग गई। इसके बाद विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया।

खबर अपडेट हो रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 05:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रतलाम की बंदूक की दुकान में विस्फोट, 2 लोग झुलसे

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रतलाम जिले में बदला स्कूलों का समय, आदेश जारी

ratlam news
रतलाम

MP में ‘भील प्रदेश’ को लेकर हलचल, 4 राज्यों को जोड़कर नया राज्य बनाने की मांग

रतलाम

लव मैरिज की तो पूरे खानदान होगा बहिष्कार, दूध-मजदूरी तक होगा बंद

MP News Love Marriage Complete social Family Boycott Milk Labor Stopped Piploda
रतलाम

बारात लेकर आया दूल्हा, दुल्हन ने पीया जहर, अस्पताल में भर्ती

ratlam news
रतलाम

#Ratlam रतलाम में तनिष कुंवर ने बनाया ऐसा सेफ्टी डिवाइस, 10 सेकंड में आपको देगा घटना की सूचना

Safety Device News
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.