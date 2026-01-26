रतलाम की बंदूक की दुकान में विस्फोट, 2 लोग झुलसे

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम में बंदूक की दुकान में सोमवार को जोरदार विस्फोट हुआ। जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। धमाके के बाद दुकान में आग गई। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।



यह घटना शहर के चांदनी चौक में हुई। दुकान अब्दुल कादरी की बताई जा रही है। जिसमें बंदूकें रखी हुई थी। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि दुकान में वेल्डिंग का काम चल रहा था। जिससे चिंगारी उठी और आग लग गई। इसके बाद विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया।