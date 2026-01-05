सड़क नहीं बनी तो वोट मांगने नहीं आएगी ‘भाजपा’, सांसद के बयान से मची हलचल

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन-आलोट भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया का एक बयान सुर्खियों का विषय बन गया है। सांसद एक धार्मिक आयोजन के दौरान रतलाम जिले के पिपलिया पिथा गांव पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि जब तक सड़क नहीं बनेगी, वे गांव में वोट मांगने नहीं आएंगे।



यह बयान सांसद अनिल फिरोजिया ने पिपलिया पिथा गांव में ग्रामीणों द्वारा 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में देरी की शिकायत के दौरान दिया। दरअसल, ग्रामीणों ने सड़क न बनने की शिकायत की थी। इस पर सांसद फिरोजिया ने कहा कि जब तक सड़क का निर्माण नहीं हो जाता, वे गांव में वोट मांगने नहीं आएंगे।