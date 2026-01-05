सड़क नहीं बनी तो वोट मांगने नहीं आएगी ‘भाजपा’, सांसद के बयान से मची हलचल

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन-आलोट भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया का एक बयान सुर्खियों का विषय बन गया है। सांसद एक धार्मिक आयोजन के दौरान रतलाम जिले के पिपलिया पिथा गांव पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि जब तक सड़क नहीं बनेगी, वे गांव में वोट मांगने नहीं आएंगे।
यह बयान सांसद अनिल फिरोजिया ने पिपलिया पिथा गांव में ग्रामीणों द्वारा 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में देरी की शिकायत के दौरान दिया। दरअसल, ग्रामीणों ने सड़क न बनने की शिकायत की थी। इस पर सांसद फिरोजिया ने कहा कि जब तक सड़क का निर्माण नहीं हो जाता, वे गांव में वोट मांगने नहीं आएंगे।
आयोजन के दौरान जब सांसद ने गांव नहीं आने की बात की तो ग्रामीण नाराज हो गए। उन्होंने कथा के दौरान ही कह दिया सांसद वैसे भी गांव में नहीं आते। जीत के तीन साल बाद पहली बार इस गांव में आए है। इस पर सांसद फिरोजिया ने जवाब देते हुए कहा कि वे सड़क निर्माण के पक्ष में हैं, लेकिन जब तक इसे स्वीकृति और टेंडर नहीं मिलता, वे गांव का दौरा करने से बचेंगे।
उज्जैन-आलोट लोकसभा से भाजपा के अनिल फिरोजिया ने साल 2024 का चुनाव जीता था। इसके पहले वह 2019 में भी चुनाव जीते थे। उज्जैन-आलोट संसदीय सीट का बड़ा हिस्सा मालवा अंचल में आता है।
