5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

सड़क नहीं बनी तो वोट मांगने नहीं आएगी ‘भाजपा’, सांसद के बयान से मची हलचल

MP News: उज्जैन-आलोट भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया साल 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के तीन साल बाद पिपलिया पिथा गांव पहुंचे।

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Himanshu Singh

Jan 05, 2026

ratlam-news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन-आलोट भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया का एक बयान सुर्खियों का विषय बन गया है। सांसद एक धार्मिक आयोजन के दौरान रतलाम जिले के पिपलिया पिथा गांव पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि जब तक सड़क नहीं बनेगी, वे गांव में वोट मांगने नहीं आएंगे।

यह बयान सांसद अनिल फिरोजिया ने पिपलिया पिथा गांव में ग्रामीणों द्वारा 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में देरी की शिकायत के दौरान दिया। दरअसल, ग्रामीणों ने सड़क न बनने की शिकायत की थी। इस पर सांसद फिरोजिया ने कहा कि जब तक सड़क का निर्माण नहीं हो जाता, वे गांव में वोट मांगने नहीं आएंगे।

तीन साल बाद सांसद जी पहुंचे गांव

आयोजन के दौरान जब सांसद ने गांव नहीं आने की बात की तो ग्रामीण नाराज हो गए। उन्होंने कथा के दौरान ही कह दिया सांसद वैसे भी गांव में नहीं आते। जीत के तीन साल बाद पहली बार इस गांव में आए है। इस पर सांसद फिरोजिया ने जवाब देते हुए कहा कि वे सड़क निर्माण के पक्ष में हैं, लेकिन जब तक इसे स्वीकृति और टेंडर नहीं मिलता, वे गांव का दौरा करने से बचेंगे।

2024 में जीतकर दोबारा बने सांसद

उज्जैन-आलोट लोकसभा से भाजपा के अनिल फिरोजिया ने साल 2024 का चुनाव जीता था। इसके पहले वह 2019 में भी चुनाव जीते थे। उज्‍जैन-आलोट संसदीय सीट का बड़ा हिस्सा मालवा अंचल में आता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Jan 2026 04:34 pm

Published on:

05 Jan 2026 04:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / सड़क नहीं बनी तो वोट मांगने नहीं आएगी ‘भाजपा’, सांसद के बयान से मची हलचल

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सोना 1.38 लाख रुपए प्रति दस ग्राम, चांदी 2,34,500 रुपए प्रति किलो

Gold Silver Price Today
रतलाम

अंग्रेजी कैलेंडर 2025 में होली 14 मार्च को मनाई थी, जबकि इस वर्ष यह 4 मार्च को है

Mahashivratri 2025
रतलाम

कड़ाके की सर्दी के चलते रतलाम जिले में नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश

ratlam weather news
रतलाम

राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सर्वे कराने के लिए पत्र लिखा

ratlam breaking news
रतलाम

रतलाम में सीवरेज योजना में घोटाला : मप्र के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में कहा, संपूर्ण जवाबदेही भवन स्वामी की

ratlam nagar nigam news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.