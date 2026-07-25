25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

जरुरी-समता स्कूल में चंद्रशेखर आज़ाद की 120वीं जयंती पर देशभक्ति का उत्साह

रतलाम

image

Newsdesk

Jul 25, 2026

datia news

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)

फोटो-आरटी-2502



रतलाम. सागौद रोड स्थित समता इंटरनेशनल स्कूल में अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की 120वीं जयंती उत्साह और देशभक्ति के वातावरण में मनाई गई। समता इंटरनेशनल स्कूल और म.प्र. परशुराम कल्याण बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ, संयोजक महेश पालीवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और चंद्रशेखर आज़ाद के चित्र पर माल्यार्पण से किया गया। अतिथियों का स्वागत कनक मूणत और अनुराग लोखंडे ने किया। डॉ. गीता दुबे ने चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन, साहस और राष्ट्रप्रेम पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को उनके आदर्शों का अनुसरण करने का संदेश दिया। छात्र-छात्राओं ने स्वागत गीत, देशभक्ति समूहगान और ओजस्वी भाषण प्रस्तुत किए। विद्यालय के प्राचार्य तौसीफ इफ्तेखार अहमद खान ने सभी को राष्ट्र कर्तव्य शपथ दिलाई और राष्ट्र निर्माण में अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन का संकल्प कराया। अजय तिवारी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समता इंटरनेशनल स्कूल के कमल पिरोदिया, धीरजलाल मूणत, मोहनलाल पिरोदिया, राजेंद्र घोटा, मप्र परशुराम कल्याण बोर्ड से सुनील दुबे, चैतन्य शर्मा, सत्येंद्र जोशी, प्रभाकांत उपाध्याय, ब्रजेश मिश्रा, शालिग्राम पाण्डेय, ओमप्रकाश त्रिवेदी, उप-प्राचार्या चेतना चौहान और समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Jul 2026 06:00 am

Published on:

25 Jul 2026 06:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / जरुरी-समता स्कूल में चंद्रशेखर आज़ाद की 120वीं जयंती पर देशभक्ति का उत्साह

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अमृत योजना के बाद भी पानी का संकट

datia news
रतलाम

दन्तोडिया में पौधरोपण, दिया हरित भविष्य का संदेश

datia news
रतलाम

भाग्य पुण्य से, सौभाग्य पुरुषार्थ से मिलता है

datia news
रतलाम

दो कांवड़ यात्राएं, 31 जुलाई को आस्था का संगम

datia news
रतलाम

जरुरी-अंडर-17 फुटबॉल चयन ट्रायल, 18 खिलाड़ी चयनित

datia news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.