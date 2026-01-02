Ratlam में 18 मोहल्लों के हजारों लोग पी रहे गंदगी वाला पानी, सीवरेज का पानी आ रहा नलों में

पूर्व में ओझाखाली के रहवासी कलेक्टर जनसुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंच चुके है। तब अपर कलेक्टर डॉ शालिनी श्रीवास्तव को महिलाओं ने गंदे पानी से भरी बोतल तक दिखाई। इसके बाद जांच के आदेश दिए, लेकिन हर बार नगर निगम से यह रिपोर्ट भेज दी गई, सब सही कर दिया है, अब गंदा पानी नहीं आ रहा है। धरातल पर हालात इसके उलट है। जनसुनवाई में भाजपा पार्षद पति रामचंद्र डोई , विपिन पितलिया, जितेंद्र टांक, अशोक माली, प्रकाश कोठारी, मनोज रजवाड़िया, शांतिलाल जाट, सलमा खान, शबनम कुरैशी आदि ने कहा था नगर निगम द्वारा आश्वासन दिया गया था कि अमृत दो में पाइप लाइन बदलने के बाद समस्या हल हो जाएगी । लेकिन उसके बाद भी समस्या हल नहीं हुई , बल्कि गंदे पानी की मात्रा और बढ़ गई।