Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Tulsi Vivah 2025: कार्तिक महीने में तुलसी विवाह का धार्मिक महत्त्व

Tulsi Vivah 2025: कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला तुलसी विवाह हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इस दिन तुलसी पौधे का विवाह भगवान विष्णु के अवतार से किया जाता है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 09, 2025

Tulsi Vivah 2025 Kab Hai, Tulsi Vivah 2025,Tulsi Puja,Dev Uthani Ekadashi,

Tulsi worship method in Kartik month|फोटो सोर्स – Grok

Tulsi Vivah 2025: कार्तिक महीने को हिंदी घरों में सबसे पुण्य माह माना जाता है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला तुलसी विवाह हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इस दिन तुलसी पौधे का विवाह भगवान विष्णु के अवतार से किया जाता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं तुलसी पूजा का धार्मिक महत्व क्या है।

तुलसी विवाह का तिथि


हर साल यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर मनाया जाता है, जोकि इस वर्ष 2 नवंबर को पड़ रही है। 2 नवंबर को सुबह 07:31 से शुरू होगी और 3 नवंबर सुबह 05:07 तक रहेगी।

तुलसी विवाह का आध्यात्मिक महत्व

तुलसी विवाह आमतौर पर घर के आंगन, बालकनी या छत पर तुलसी के पौधे के पास किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह होता है। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और भगवान विष्णु उनके वर हैं। यह शुभ आयोजन घर में सुख-शांति और समृद्धि लेकर आता है।अगर विवाहित स्त्रियां इस पूजा को विधिपूर्वक करती हैं, तो उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। साथ ही, यह पूजा कुंवारी कन्याओं के लिए भी शुभ मानी जाती है उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है।

तुलसी विवाह का धार्मिक संदर्भ

शास्त्रों के अनुसार, आषाढ़ महीने की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं, और कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को जागते हैं। विष्णु भगवान के जागरण के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह संपन्न होता है।

तुलसी विवाह की पूजन विधि

  • साफ-सफाई और स्थान चयन: सबसे पहले घर को अच्छी तरह से साफ करें और तुलसी के पौधे को स्वच्छ, पवित्र स्थान पर रखें।
  • तुलसी माता का श्रृंगार: तुलसी को लाल या पीले वस्त्र पहनाएं, कुमकुम, हल्दी, चूड़ा, फूल आदि से श्रृंगार करें।
  • भगवान विष्णु की स्थापना: तुलसी के बाईं ओर भगवान विष्णु या शालीग्राम की प्रतिमा स्थापित करें।
  • पूजन सामग्री अर्पण: तुलसी में जल चढ़ाएं, फिर सिंदूर, अक्षत (चावल), पुष्प, हल्दी और मिठाई अर्पित करें।
  • सुहाग सामग्री चढ़ाना: पूजा में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, लाल चुनरी जैसे सुहाग की वस्तुएं भी तुलसी को अर्पित की जाती हैं।
  • आरती और प्रसाद वितरण: पूजा के बाद तुलसी माता और भगवान विष्णु की आरती करें, फिर सभी को प्रसाद वितरित करें।

तुलसी विवाह के समय ध्यान देने योग्य बातें

  • तुलसी विवाह हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए।
  • इस दिन तुलसी में जल के साथ दूध और फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है।
  • विवाहित और कुंवारी महिलाओं को इस दिन व्रत रखने की परंपरा है।
  • तुलसी को लाल चुनरी और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करना अत्यंत शुभ फलदायक होता है।

ये भी पढ़ें

Kartik Maas 2025 Date : कार्तिक मास कब शुरू होगा, 8 या 9 अक्टूबर से? अपनी उलझन यहां दूर करें
धर्म और अध्यात्म
Kartik Maas 2025 Date

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Oct 2025 04:13 pm

Published on:

09 Oct 2025 03:24 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Tulsi Vivah 2025: कार्तिक महीने में तुलसी विवाह का धार्मिक महत्त्व

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Karwa Chauth Mantra : करवा चौथ पर चांद को अर्घ्य देते वक्त जपें ये मंत्र

Karwa Chauth Mantra
धर्म और अध्यात्म

Kartik Snan Ke Niyam : कार्तिक मास में ऐसे करें तुलसी पूजा और स्नान

Kartik Snan Ke Niyam
धर्म और अध्यात्म

Ahoi Ashtami Vrat 2025 : अहोई अष्टमी का व्रत 13 या 14 अक्टूबर को, जानिए शुभ मुहूर्त

Ahoi Ashtami Vrat 2025
धर्म और अध्यात्म

Kartik Maas 2025: कब से कब तक करें कार्तिक स्नान और क्या हैं इसके लाभ?

Benefits of Kartik Snan, Kartik Purnima 2025, Kartik month significance,Kartik month rituals and puja
धर्म और अध्यात्म

Kartik Maas 2025 Date : कार्तिक मास कब शुरू होगा, 8 या 9 अक्टूबर से? अपनी उलझन यहां दूर करें

Kartik Maas 2025 Date
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.