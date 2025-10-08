Kartik Maas 2025 : कार्तिक महीने में दीपदान क्यों है खास? ज्योतिष से जानें इसका महत्व और शुभ मुहूर्त

सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना इस महीने का प्रमुख नियम है। अगर पवित्र नदियों में स्नान संभव न हो तो घर पर गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें तथा तुलसी के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे व्यक्ति के घर में धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मंदिर में दीपक जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वहीं घर के आंगन या मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी के पौधे और मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए।