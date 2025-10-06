व्रत, पूजा और नियमों का पालन करके Kartik Month 2025 को धार्मिक रूप से कैसे फलदायी बनाया जा सकता है?



हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। यह मास न केवल व्रत और पूजा का समय होता है, बल्कि आत्मशुद्धि और संयम का भी प्रतीक माना गया है। ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर-जोधपुर) के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, श्रीकृष्ण, गणेश जी, कार्तिकेय स्वामी, धनवंतरि देव, सूर्य देव, गोवर्धन पर्वत और छठी मैया की आराधना विशेष फलदायी मानी गई है।