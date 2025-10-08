Kartik Maas 2025: कब से कब तक करें कार्तिक स्नान और क्या हैं इसके लाभ?

कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व होता है, और इसे अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस दिन का दैनिक ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे तक होता है, जो स्नान, ध्यान और पूजा के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है। विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह 4:52 बजे से 5:44 बजे तक का समय अत्यंत शुभ माना गया है, जब पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।