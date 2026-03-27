RCB के नए मालिक… हेलीकॉप्टर से था आना-जाना, एमपी से है गहरा नाता

ऐसे ही, शिवांग कुमार भी 5 साल आरडीसीए के सदस्य रहे। शिवांग कुमार को सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख रुपए में खरीदा है। इसके अलावा, रीवा हरिहरपुर के कुलदीप सेन इस बार राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलेंगे, जिन्हें मेगा नीलामी में 70 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। इसी प्रकार, आरडीसीए के सदस्य सौम्य कुमार भी कतार में हैं, हालाकि उनका चयन इस बार नहीं हो पाया है। बताते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स ने 40 लाख रुपए में गेंदबाज माधव तिवारी को खरीदा है, जो मऊगंज जिले के निवासी हैं। हालाकि माधव ने क्रिकेट का कैरियर इंदौर से शुरु किया और वहीं से अपने कैरियर को रफ्तार दी।