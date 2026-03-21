एमपी के इस रूट पर वाहन चालकों से अवैध वसूली कर रहा आरटीओ और पुलिस का गठजोड़

RTO- मध्यप्रदेश में वाहन चालकों से अवैध वसूली का सिलसिला लगातार जारी है। सरकारी और परिवहन विभाग के दावों के उलट कुछ रूट इस अवैध कारोबार का गढ़ बने हुए हैं। वाहनों की जांच के नाम पर यह खेल चल रहा है। परिवहन विभाग आरटीओ और पुलिस के गठजोड़ से ट्रक ड्राइवरों को लूटा जा रहा है। जिम्मेदारों की शह पर रीवा में आपराधिक तत्व सरेआम यह काम कर रहे हैं।