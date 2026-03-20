पत्नी की सच्चाई जानकर पिता ने अपने ही बेटे को किया किडनैप, वजह जान चौंक गई पुलिस

इनदिनों बच्चा चोरी गिरोह की अफवाहें भी खूब फैल रही हैं। ऐसे में दिन दहाड़े बच्चे को अगवा करने की घटना पर पूरे क्षेत्र में सनाका ङ्क्षखच गया। पुलिस की सूचना पर ही जनकहाई गांव में ग्रामीणों ने घेराबंदी कर रखी थी। जैसे ही उक्त वाहन आया तो उसकी जांच की गई तो बच्चा उसमें बैठा पाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने पूछताछ किए बिना ही पहले बच्चे को अपने कब्जे में लिया और उसमें सवार लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। वाहन में भी तोड़फोड़ कर क्षति पहुंचाई गई। बताया गया है कि उक्त वाहन किराए पर लेकर नीरज गौतम आया था।