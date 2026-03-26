राजस्थान रॉयल्स में एमपी के बॉलर कुलदीप सेन, IPL 2026 में बिखेरेंगे जलवा

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिए नीलामी में मंगलवार को 15282 करोड़ में बिकी राजस्थान रॉयल्स में रीवा के बॉलर कुलदीप सेन भी खेलेंगे। कुलदीप ने 70 लाख के बेस प्राइज पर टीम में वापसी की है। पिछले साल पंजाब किंग्स ने 50 लाख में खरीदा था। 2023 में राजस्थान रॉयल्स से आइपीएल कॅरियर की शुरुआत की थी। हरिहरपुर गांव के कुलदीप के पिता रामपाल सैलून चलाते हैं। उन्होंने 3 बेटे, 2 बेटियों के साथ परिवार को पुश्तैनी काम के सहारे पाला। बताया कि कुलदीप को हम एक मुी चना, एक पाव दूध ही दे पाते थे। कोच एरिल एंथोनी, स्टेडियम प्रबंधन का भी सहारा रहा।