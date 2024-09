एमपी में बनी विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना, अमेरिकी भी हो गए दीवाने

एमपी में बनी विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना, अमेरिकी भी हो गए दीवाने

Rewa Ultra Mega Solar Power Plant Case study included in course at Harvard University प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना स्थापित होकर शुरू हो चुकी है।

रीवा•Sep 23, 2024 / 03:33 pm• deepak deewan

Rewa Ultra Mega Solar Power Plant Case study included in course at Harvard University मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा पर कमाल का काम किया जा रहा है। इस वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में यहां तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना स्थापित होकर शुरू हो चुकी है। इस विशाल परियोजना के अमेरिकन लोग भी दीवाने हो गए हैं। यहां तक कि विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस सबसे बड़ी सौर परियोजना को केस स्टडी के रूप में अपने कोर्स में शामिल किया है।