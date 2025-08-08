पिंक क्लीनिक पर एक साल में 47 सर्जरी, 56 ब्रेस्ट कैंसर मरीजों की जान बची, 314 का परीक्षण

सागर. सर्जरी विभाग में महिलाओं के लिए अलग से शुरू की गई पिंक क्लीनिक को एक साल पूरे हो गए। इस अवसर पर बीएमसी प्रबंधन ने क्लीनिक पर आई महिलाओं के इलाज, जांच व ऑपरेशन का डेटा साझा किया है। आंकड़ों में बताया गया है कि ब्रेस्ट की विभिन्न बीमारियों को लेकर क्लीनिक में 314 महिलाएं पहुंची, जिसमें से 56 महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की पुष्टि की गई। 56 में से 47 महिलाओं की स्थानीय स्तर पर सर्जरी की गई और उनकी जान बचाई गई। सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सुनील सक्सेना ने कहा कि इन कैंसर मरीजों की जान इसलिए बच सकी कि महिलाएं समय रहते क्लीनिक पर जांच कराने पहुंची और कैंसर जैसी घातक बीमार का समय पर इलाज हो पाया। डॉ. सुनील सक्सेना ने बताया कि जांच में देरी से कैंसर शरीर में फैल जाता है, जिससे मरीज की समस्या बढ़ जाने पर उन्हें मुंबई, भोपाल व इंदौर ऑपरेशन के लिए भेजना पड़ता है।