कक्षा पांचवीं, आठवीं की परीक्षा होगी 29 केन्द्रों पर, छह हजार विद्यार्थी होंगे शामिल

बीना. कक्षा पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होना है, इसके लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कुल 29 केन्द्र बनाए गए हैं, जिसमें करीब छह हजार विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा की तैयारियां शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है और परीक्षा केन्द्रों पर फर्नीचर की व्यवस्था कराई जा रही, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी नहीं होगी।

जानकारी के अनुसार कक्षा पांचवीं और आठवीं छह हजार विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, इसके लिए कुल 29 केन्द्र बनाए गए हैं। स्कूल से परीक्षा केन्द्र की दूरी कम हो इसका भी ध्यान रखा गया है। परीक्षा केन्द्र की दूरी पांच किमी तक रहेगी, जिससे जिससे विद्यार्थियों को परेशानी न हो। एक जनशिक्षा केन्द्र में पांच केन्द्र बनाए गए हैं। यदि किसी केन्द्र की दूरी ज्यादा होगी, तो बच्चों को केन्द्र तक पहुंचाने के लिए एक शिक्षक की ड्यूटी परिवहन व्यवस्था में लगाने के आदेश हैं। क्योंकि हर बच्चे को अनिवार्य रूप से परीक्षा केन्द्र तक पहुंचाना है। परीक्षा दोपहर दो बजे से शुरू होगी और बच्चों को आधा घंटे पहले पहुंचना होगा। जनपद शिक्षा केन्द्र पर एक निगरानी दल का गठन भी किया जाएगा।