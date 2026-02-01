जिस मनुष्य में श्रद्धा और विश्वास का भाव वही भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकेगा : प्रेमभूषण

कथावाचक ने कहा कि हम जो करते हैं उस पर हमें ही विश्वास नहीं होता है तो फिर कैसे भगवान का दर्शन होगा। खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होगा। लाख कोई समझाए भटकना नहीं है। जो ईष्ट हैं उनमें केवट भैया और शबरी मैया की तरह से निष्ठा रहे। सुग्रीवजी की तरह नहीं बनाना है। भगवान से मिलने के बाद भी संसार में लिपट कर भगवान को ही भूल गए। हम जिस युग में जी रहे हैं वहां कोई भी मनुष्य विकारों से दूर नहीं रह पाता है। इससे मनुष्य का जीवन कष्टमय हो जाता है। अगर हम सहज रहना चाहते हैं, सहज जीना चाहते हैं तो हमारे पास इस कलियुग के मैल को काटने और धोने का एकमात्र साधन श्री राम कथा है।