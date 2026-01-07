7 जनवरी 2026,

बुधवार

सागर

51वीं राज्य अंतर जोन जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप शुरू

खेल परिसर मैदान में 51वीं राज्य अंतर जोन जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप मंगलवार से शुरू हुई। इसमें प्रदेश की 20 टीमों के 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों का चयन मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय टीम के लिए होगा।

सागर

image

Rizwan ansari

Jan 07, 2026

खेल परिसर मैदान में 51वीं राज्य अंतर जोन जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप मंगलवार से शुरू हुई। इसमें प्रदेश की 20 टीमों के 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों का चयन मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय टीम के लिए होगा।
इस मौके पर सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि कबड्डी ने विश्व स्तर पर अलग पहचान बनाई है। प्रो कबड्डी लीग जैसे आयोजन खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने शहर में आधुनिक स्टेडियम और खेल परिसर का कायाकल्प कराया है। भाजपा नेता शैलेश केशरवानी ने कहा कि कबड्डी में ताकत के साथ सजगता, स्फूर्ति और टीमवर्क जरूरी है। डिजिटल युग में युवाओं को ऑनलाइन लत से बचाने के लिए स्वदेशी खेलों से जोड़ना आवश्यक है। निकेश गुप्ता ने कबड्डी को भारतीय संस्कृति का प्राचीन खेल बताया। पहली बार आयोजन में यदि कोई कमी रह गई तो अगली प्रतियोगिता में सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

विधायक व अन्य नेताओं ने लगाए कबड्डी के दांव

राज्य स्तरीय बालक जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन संरक्षक मोहन चौहान, सचिव जैसी शर्मा, संयुक्त सचिव संगीता सिंह भदोरिया, पूर्व महापौर मनोरमा गौर, मीना पिंपलापुरे व नीता खन्ना सहित अन्य सभी ने खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरकर कबड्डी के दांव-पेंच लगाए। इससे युवाओं में उत्साह का संचार हुआ और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने का संदेश गया। कार्यक्रम में कबड्डी एसोसिएशन के कमलेश कोरी, विकास कोरी, विशाल कोरी, पृथ्वीराज चौहान, ऋषभ रोहण, अजीत लोधी, अरविंद ठाकुर, अभिषेक विश्वकर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

सागर

