पैर फिसलने से नदी में गिरा 9 वर्ष का बालक डूबा

जानकारी के अनुसार दमोह जिले के हटा निवासी गोलू उर्फ दिवाकर पुत्र कमलेश कोरी रक्षाबंधन त्योहार पर गढ़ाकोटा के गांधी वार्ड में अपने मामा के घर आया था। सोमवार को वह मां के साथ सुनार नदी किनारे बने वन खंडन माता मंदिर गया था। मां मंदिर में पूजा करने लगी और गोलू पास में ही सुनार नदी के धूनी घाट पर चला गया। घाट पर फिसलन होने पर गोलू को पैर फिसला तो वह नदी में जा गिरा। पानी का बहाव तेज था तो वह पानी में समा गया। घाट किनारे मौजूद कुछ लोगों ने उसे बचाने का भी प्रयास किया लेकिन वह पानी की गहराई में लापता हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, लेकिन बालक नहीं मिला। सूचना के बाद कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर गढ़ाकोटा तहसीलदार महेश दुबे राजस्व विभाग, पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। टीमें देर शाम तक बालक की तलाश करतीं रहीं लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।