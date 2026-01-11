सिविल अस्पताल में अग्निशमन यंत्रों की अनदेखी, सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा

बीना. सिविल अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। अस्पताल परिसर में लगाए गए अग्निशमन यंत्रों (फायर एक्सटिंग्विशर) को वर्ष 2024 में रिफिल कराया गया था, लेकिन 2025 से अभी तक इनका रिफिल नहीं किया गया है। ऐसे में यदि अस्पताल में आग लगने जैसी कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसपर काबू पाना मुश्किल हो सकता है।

जानकारी के अनुसार सिविल अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा वार्डों में भर्ती मरीज, उनके परिजन, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी मौजूद रहते हैं। अस्पताल में बिजली के उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा भंडारण कक्ष हैं, जहां आग लगने का जोखिम हमेशा बना रहता है। ऐसी स्थिति में अग्निशमन यंत्रों का समय पर रिफिल और रखरखाव जरूरी होता है।