अज्ञात भारी वाहन ने युवक को कुचला, आक्रोशित ग्रामीणों ने चार घंटे तक लगाया जाम

बीना. किर्रोद गांव के आगे शनिवार की रात दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार अज्ञात भारी वाहन ने पैदल जा रहे युवक को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि युवक की पहचान बड़ी मुश्किल से हो सकी। इसके विरोध में ग्रामीणों ने रविवार के सुबह सड़क पर जाम लगाकर विरोध जताया।

जानकारी के अनुसार घटना शनिवार रात की बताई जा रही है और मृतक की पहचान राकेश अहिरवार (30) निवासी देहरी के रूप में हुई है। लोगों ने बताया कि राकेश खेत में सिंचाई कार्य करने के बाद पैदल जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आए अज्ञात भारी वाहन ने उसे टक्कर मार दी और रौंदते हुए मौके से भाग गया। वाहन का पहिया युवक के सिर के ऊपर से निकलने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। सुबह तक शव सड़क पर क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा रहा। सूचना मिलने पर आगासौद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को सिविल अस्पताल बीना ले जाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को शव उठाने से रोक दिया और आगासौद-बीना मुख्य मार्ग पर शव रखकर जाम लगाया। ग्रामीणों कहना था कि जब तक आरोपी वाहन चालक की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती, तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। मौके पर स्टाफ के साथ पहुंचे आगासौद थाना प्रभारी नितिन पाल, खिमलासा थाना प्रभारी राधेश्याम पटेल ने ग्रामीणों को समझाइश दी और फिर चार घंटे बाद जाम खुल सका।